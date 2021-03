Kromě klasických tištěných dotazníků budou k dispozici i online formuláře. O podrobnostech hovořila ředitelka Krajské správy Českého statistického úřadu v Jihlavě Jitka Číhalová.

Vysočina má po Středočeském kraji druhý nejvyšší počet obcí (704), z toho téměř v polovině z nich (329) žije méně než dvě stovky obyvatel. Jaké další odlišnosti Vysočina má?

Podle posledního sčítání byl například na Vysočině nejmenší podíl rozvedených osob v populaci, nejvyšší podíl úplných rodin, a naopak nejmenší zastoupení neúplných rodin a domácností jednotlivců. Dále je zde nejméně osob bydlících v panelových domech a naopak druhý nejvyšší podíl obydlených domů ve vlastnictví fyzických osob. Podíl věřících obyvatel byl druhý nejvyšší mezi kraji, podíl rodáků v obcích byl čtvrtý nejvyšší stejně jako podíl osob hlásících se k moravské národnosti. Podíl bytů vytápěných dřevem byl na Vysočině druhý nejvyšší mezi kraji stejně jako podíl bytů vytápěných uhlím či koksem.

Jak bude vypadat online sčítání?



* Sečíst se online lze od 27. března z počítače, tabletu nebo mobilu, a to buď na webu www.scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace dostupné od začátku sčítání v Google Play a App Store pod názvem Sčítání21.

* Přihlášení do elektronického sčítacího formuláře bude snadné. K přihlášení je nutný osobní doklad (občanský průkaz nebo pas) a datum narození. Přihlásit se lze i přes datovou schránku.

* Výhodou sčítání online je i to, že elektronický formulář ukazuje pouze otázky, které se týkají konkrétního uživatele.

* Čas dále šetří i automatické doplňování některých údajů. Pokud například uvedete rodné číslo, už se elektronický formulář neptá na číslo dokladu totožnosti a rovnou doplní, zda jde o muže nebo ženu.

Ředitelka ČSÚ v JIhlavě Jitka ČíhalováZdroj: Večerník Praha ArchivJak se poslední sčítání z roku 2011 projevilo v životě na Vysočině přibylo například školek, autobusových spojů?

Sčítání je podkladem například pro studii o výstavbě vysokorychlostní tratě na Vysočině, data o bytech a domácnostech využívají dodavatelé vody, plynu a elektřiny pro plánování svých sítí a kapacit. Obce potřebují data o nejmenších lokalitách, aby mohly zajistit jejich dopravní obslužnost a vybavenost.

Bude sčítání dominovat to elektronické, a které části bude nejsložitější sečíst?

Ano. Při letošním sčítání se klade zásadní důraz na sčítání online. Do domácností těch, kteří se nesečtou, budou doručeny papírové formuláře. V této souvislosti ČSÚ spolupracuje s Českou poštou. Náročnější sčítání bude asi na ubytovnách.

Můžete připomenout nějaké kuriozity ze sčítání na Vysočině?

Češi mají obecně blíže k humoru než jiné národy. Při sčítání v roce 2011 jsme například v otázce národnosti zaznamenali Eskymáka, Indiána či Tatara. Uvedené národnosti nám ale ve statistice spadnou do kolonky “jiné“ a nemohou výsledky nijak významně ovlivnit.