Žďár nad Sázavou – Pomoci osobám v nouzi mohou lidé v sobotu 23. listopadu nákupem ve žďárském Hypermarketu Albert ve Strojírenské ulici.

Sbírka potravin. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Od 8 do 18 hodin se tam uskuteční sbírka potravin, kterou organizuje Česká federace potravinových bank a Oblastní charita Žďár nad Sázavou se do ní připojuje jako partner. „Každý, kdo se bude chtít zapojit v pomoci potřebným, může zakoupit jakékoliv zboží ze seznamu a v prodejně zanechat našim dobrovolníkům. Pro ty, kteří nemají v začínajícím předvánočním shonu čas na nákupy, bude připravena kasička, do které mohou lidé vhodit peníze,“ uvedla koordinátorka potravinové sbírky Michaela Kuchtová.