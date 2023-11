Veřejnou sbírku pro svého vážně nemocného kolegu se rozhodli vyhlásit policisté na Vysočině. Žďárského policistu Lukáše Zítu postihlo v nedávné době progresivní a fatální onemocnění způsobující ztrátu buněk centrální nervové soustavy. Na toto onemocnění bohužel neexistuje léčba.

Lukáš Zíta je milujícím manželem Zuzky a společně vychovávají tři děti. | Foto: Policie ČR

Šestatřicetiletý Lukáš Zíta nastoupil k policii před třinácti lety. Sloužit začal ve Žďáru nad Sázavou. V průběhu let si pořídil psa Jerryho s vidinou vysněné práce policejního psovoda. To se mu vyplnilo, a když policie od něj Jerryho odkoupila stali se parťáky i ve službě. „Pro Lukáše byla policejní služba posláním, proto byl nad rámec svého běžného služebního zařazení také členem Krajské pořádkové jednotky, kdy v této činnosti pokračoval i jako policejní psovod,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Škeblice asijská napadá ryby i na Žďársku. Ochranáři chtějí invazi zabránit

Krom toho je Lukáš také dobrovolným hasičem, kde je vedoucím mládeže.

Sbírka pro Likáše Zítu

Číslo účtu: 3067112

Kód banky: 5500

Variabilní symbol: 324632

Nedávno u něj však lékaři objevili vzácné a nevyléčitelné onemocnění. Progresivní a fatální neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů mozku a míchy způsobuje ztrátu buněk centrální nervové soustavy, které ovládají vůlí ovlivnitelné pohyby. „U Lukáše již došlo k postižení svalů rukou a k narušení řeči. Proto již nemůže vykonávat činnosti, na které byl zvyklý a ani vykonávat policejní službu jako doposud,“ popsala mluvčí. Na doporučení lékařů by měl ale co nejdéle dělat věci, na které je zvyklý. „A tak dokud to jeho zdravotní stav dovolí, bude zařazen na pozici pomocníka dozorčí služby na obvodním oddělení,“ dodala Čírtková.

Podle svých kolegů je Lukáš je v soukromém životě velice ochotný a přátelský. „Je milujícím manželem Zuzky, která má bohužel zdravotní omezení a je v invalidním důchodu prvního stupně,“ uvedla Čírtková. Společně vychovávají tři děti – devatenáctiletou Terezu, třináctiletou Amálku a devítiletého Lukáše. Ty jsou pro ně největším štěstím. „Děti ale tatínkovou nemocí trpí nejvíce, protože jsou ve věku, kdy potřebují oba rodiče. Lukáš by si chtěl nyní pořídit nového čtyřnohého parťáka a vycvičit ho stejně tak dobře jako Jerryho. Držíme mu všichni palce, aby to zvládl,“ dodala mluvčí.

FOTO: Hasiči zachraňovali v Sázavě kočku z patnáctimetrové výšky

Pokud rozhodnete přispět na sbírku, můžete tak učinit vkladem nebo převodem na transparentní sbírkový účet Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, vedený u Raiffeisenbank.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Lidé si ve Žďáře poslechli příběhy Kovyho i Martina Koukala

Zdroj: Jiří Uchytil