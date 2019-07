„Do Batůžkového projektu se zapojíme velmi rádi, a to právě v době, kdy se prázdniny posunují do druhé poloviny, takže téma školních potřeb začne být právě aktuální. Plnit batůžek nemusí pouze rodina, ale i skupinka přátel nebo kolegů v zaměstnání. Je to vlastně taková společná možnost potěšit někoho, kdo v tuto chvíli pomoc potřebuje, a současně i udělat radost sami sobě,“ vysvětlila ředitelka Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou Jana Zelená.

Seznam věcí, které mají být součástí každého batůžku, je zveřejněný na stránkách žďárské charity, anebo je součástí průvodní kartičky, kterou si zájemci mohou vyzvednout ve Žďáře v recepci městského úřadu, v obou žďárských kostelích, v Knihovně Matěje Josefa Sychry a na poliklinice. V Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí jsou kartičky k dispozici v tamních informačních centrech.

Součástí každého batůžku je průvodní kartička, v níž je uvedeno, pro koho je batůžek určený – jestli je to dívka, či chlapec a v jakém věku – a rovněž seznam vložených věcí, tedy sešity, pouzdro na tužky, pera, guma, balení pastelek, ořezávátko, pravítko, lžíce, mýdlo, zubní pasta, zubní kartáček, ručník na ruce, malý míček, tričko či šaty, kraťasy nebo sukně, žabky či sandále.

Některé věci mohou být lehce použité, ale v dobrém stavu, nové ovšem musí být hygienické potřeby. Sladkosti ani hračky do batůžku nepatří, aby nekomplikovaly dopravu do zahraničí. „Naplněné batůžky sbíráme po celý srpen v pracovní dny od 8 do 15.30 hodin v sídle žďárské charity v Horní ulici. V Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí je možné odevzdat batůžek v pracovní dny od 13 do 15 hodin v denních stacionářích Rosa a Nesa, a to od 5. srpna do 30. srpna,“ upřesnila Lenka Šustrová ze žďárské charity.

Zapojení do sbírky je dobrovolné, každý může přispět podle svého uvážení a možností. Oblastní charita následně předá získané batůžky do nejbližšího sběrného místa v České republice, odkud nejdříve poputují do centrálního skladu ve Vídni a následně pak do škol zapojených do projektu s názvem Mary's Meals, jenž poskytuje stravu africkým dětem a podporuje je při získání vyšší úrovně vzdělanosti.