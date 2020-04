Také Velká Bíteš přijala kvůli hrozbě koronavirové infekce řadu opatření. Město uzavřelo pro veřejnost sběrný dvůr. Provoz kuchyně s jídelnou na ulici Jihlavské, kterou spravují místní technické služby, je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců technických služeb.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Fuchs Miroslav

„Veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán. Výdej jídel pro veřejnost je omezen pouze do jídlonosičů a menuboxů, a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu na telefonních číslech 777 794 040 nebo 607 640 543. Ostatní činnosti technických služeb, jako je svoz komunálního odpadu a druhotných surovin z městských kontejnerů na území města, zůstávají beze změn. Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu,“ informoval velkobítešský starosta Milan Vlček.