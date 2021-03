Pomocnou ruku jim podává i novoměstská semínkovna. „Také jsem tam jednou tam „nakoupila“. A chtěla bych tam i něco donést, abych potěšila ostatní. Ale nějak jsem se k tomu stále nedostala,“ usmála se Ivana Veselá z Nového Města na Moravě.

Novoměstská semínkovna funguje stylem sázej, sklízej, sdílej. Když někdo na své zahrádce posbírá semena plodin a má jich tolik, že je pro svou potřebu nevyužije, může je vložit do sáčku, označit názvem plodiny, popřípadě místem sběru a donést do informačního centra. Právě tam je semínkovna umístěna. Z ní si pak mohou zájemci odebírat, co je libo.