Půl hodiny seděla v autě policistů. Žena se stížností na jejich zahálku neuspěla

Rozhořčená občanka si sedla do policejního auta, aby upozornila na nešvar. Jak to vysvětlili policisté? A co na to nadřízení?

Policie paní Šárku vytahuje z policejního auta, kde seděla půl hodiny bez povšimnutí. | Foto: Deník / Archiv VLP

Paní Šárka z Křižanova na Žďársku dostala minulý týden od policie dopis, na který už delší dobu čekala. Byla totiž zvědavá, jak policie vyřeší její stížnost na policisty, kteří podle ní ve službě zaháleli. Byla jejich počínáním tak rozhořčená, že si dokonce sedla do policejního auta. A čekala, co se bude dít. „S výsledkem nejsem spokojená. Myslím, že se to snaží shodit ze stolu, aniž by se tím důkladněji zabývali,“ je přesvědčena paní Šárka. A většinu argumentů označuje za výmysly. Tvrdí, že policejní hlídka v Křižanově zahálela hned dvakrát. Nejprve 5. února dopoledne. Žena si tehdy všimla, že služební auto policie stojí před domem, kde bydlí jeden z policistů. Jak si jedna paní sedla do policejního auta v Křižanově a čekala, co bude Přečíst článek › „Jeden odhazoval sníh a druhý spal v autě. Byli tam asi půl hodiny,“ řekla Deníku Šárka. Druhý den odpoledne si pak všimla, že služební auto stojí před domem znovu. Tentokrát ale mnohem déle. Asi po hodině se rozhodla, že si do policejního auta sedne. „Čekala jsem, kdy si toho všimnou. Trvalo to přes půl hodiny,“ uvedla Šárka. Test pozornosti policistů nezůstal bez povšimnutí. Žena šla k výslechu Přečíst článek › Když to policisté zjistili, začali ji z auta tahat ven. „Byli vulgární a vyhrožovali, že se postarají o to, abych nemohla roznášet ani ty letáky,“ popsala Šárka Deníku. Podnětem se zabýval odbor vnitřní kontroly police ve Žďáru nad Sázavou. A jak to dopadlo? Policie se k závěrům kontroly nechce oficiálně vyjádřit. „Šetření bylo ukončeno a o výsledku byla paní vyrozuměna. Žádný další komentář k tomu dávat nebudeme, neboť paní se musí s našim závěrem nejdříve seznámit,“ řekla krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková. Komentář však odmítla poskytnou i poté, co si stěžovatelka dopis převzala a přečetla. Dopis od policie tedy Deníku poskytla paní Šárka. Výsledkem je zamítnutí stížnosti pro její nedůvodnost. Podle policie se totiž nepodařilo prokázat, že by policisté skutečně zaháleli. Policisté sice nepopírají, že by na místě byli, ale 5. února podle nich pouze čtyři minuty. Vyhazování sněhu před domem a spaní v autě popřeli. Už ale nevysvětlili, co tam dělali. Druhý den 6. února na místě také hlídka byla, ale rozhodně tam prý nezahálela. Jednomu šoférovi naměřili policisté přes tři promile, další řídili zdrogovaní Přečíst článek › „Na místě byli kvůli naléhavému zdravotnímu stavu manželky jednoho z policistů. Vyrozuměli o tom svého nadřízeného, který požadavku vyhověl,“ vysvětlila policie v dopise pod nímž je podepsaný policista Jan Mička a jeho dva nadřízení včetně policejního ředitele. Paní Šárka to nepovažuje za věrohodný argument. Podle ní se tak policisté na místě nechovali. „Proč si nezavolala záchranku, když ji bylo špatně? Moc tomu nevěřím, protože pár minut předtím jsem ji viděla, jak před domem vyzvedává zásilku od přepravní společnosti,“ namítá paní Šárka. Knihobudka ani sportbedna zatím ve Žďáře lidem neslouží. Kvůli koronaviru Přečíst článek › Za absurdní pak považuje obhajobu policistů, že si do auta měla sedat za jejich přítomnosti těsně předtím, než si do auta chtěl sednout jeden z policistů. „To tak, určitě by mně nechali, abych si tam sedla. Požádám o nahlédnutí do spisu, protože nezajistili všechny důkazy,“ namítá paní Šárka. Je ale otázkou, zda ji policisté v době pandemie vyhoví. Podle mluvčí Čírtkové by to ale problém být neměl. „Po předchozí dohodě a za dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek se mohou osoby oprávněné ze zákona se spisovým materiálem seznamovat i v tomto období,“ konstatovala Čírtková.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu

Autor: Roman Martínek