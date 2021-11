/FOTO/ S výměnou gum zatím řada řidičů na Vysočině vyčkává. Auta musí mít od počátku listopadu přezutá, pokud hrozí, že na silnicích bude souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy. Na Vysočině se ráno budou teploty v nejbližších dnech pohybovat kolem nuly.

S výměnou pneumatik řidiči nespěchají. Teploty na Vysočině přitom klesají | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Přezutí na zimní pneumatiky čeká například majitele desíti aut Dominika Nováčka. „Zatím jsem přezul jen osobní auto, u firemních mě to ještě čeká. Hotovo bych chtěl mít do dvou týdnů, zatím na to nebyl čas,“ pronesl.