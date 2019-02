Žďársko – Přibližně za podobnou cenu jako v předešlých letech se budou letos prodávat vánoční stromečky. Jejich prodej obvykle startuje se začátkem adventu, někde i o pár dní dříve. A bude jich dostatek, i když letošní abnormální sucho porostům obecně neprospělo.

Prodej vánočních stromků. Ilustrační foto | Foto: Deník / Šimková Romana

„Přírůstky nebyly tak velké jako obvykle a například u jedlí může mít jehličí lehce rezavý nádech,“ přiblížil pěstitel a prodejce vánočních stromků Jiří Sysel z Bobrové na Novoměstsku. „Pěstuji hlavně smrky a borovice, omezeně i jedle a stříbrné smrčky. Nechávám je přirozeně růst bez zásadních zásahů. Na prodej ale vybírám ty pěkně rostlé. Mám své stálé zákazníky, postupně mi další přibývají,“ dodal pěstitel s tím, že jeho jehličnany se prodávají za cenu kolem dvě stě padesáti korun, a to bez ohledu na výšku. „Výška je totiž často dost zavádějící. Nádherný smrček může mít třeba jenom metr,“ připomněl Jiří Sysel.

Přípravy na prodej symbolu Vánoc jsou v plném proudu i ve žďárském obchodním domu společnosti Kinský Žďár. „Ceny zůstanou stejné jako dříve, aby to bylo pro lidi přijatelné a také neměli potřebu v lesích získávat stromky nelegální cestou. Máme smrky, borovice a jedli bělokorou, tedy místní druhy stromů, a ještě budeme doprodávat zbytky smrku pichlavého z plantáže u Peperku, ale těch bude už asi jen padesát kusů,“ vyjádřil se lesní rada společnosti Kinský Žďár Miroslav Matoušek. I on připouští negativní vliv sucha na produkci stromků. „Sucho se samozřejmě projevilo, přírůstky jsou menší, navíc se to může projevit i zpětně, například větší opadavostí jehličí. Dopředu se to ale dá jen těžko odhadovat,“ řekl Matoušek.

Prodávat stromečky začnou i ve žďárském Rozkvetlém domově. „Na rozdíl od velkoprodejen a supermarketů, pro které se stromky řežou obvykle již v říjnu, nabízíme stromky řezané koncem listopadu a průběžně podle potřeby je dořezáváme i během prosince. Vždy je ale dobré, když si lidé pro stromeček přijdou co nejdříve, dokud máme velký výběr. Stromek, který zákazníci vyberou, jim po dohodě nasadíme do stojanu, případně přivezeme až domů,“ uvedla Magda Lebišová z Rozkvetlého domova.

Lidé si obvykle vybírají stromek takový, aby se o něj nemuseli moc starat a co nejdéle jim vydržel pěkný. „Například borovici lesní, anebo borovici černou. Jsou nejméně náchylné na opadávání jehličí a mohou vydržet i několik měsíců v teplé místnosti,“ dodala Magda Lebišová.