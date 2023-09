/VIDEO/ Kvůli větší bezpečnosti dětí zavedlo město se strážníky před prázdninami ve Žďáře nad Sázavou školní ulici. V září se k zákazu vjezdu před základní školou Švermova vrací. Doba, kdy rodiče nemohou před školu autem vjíždět, je však s novým školním rokem jiná.

S novým školním rokem se ve Žďáře vrací také školní ulice. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Zástupkyně ředitele Jarmila Hrdinová Deníku řekla, že omezení bude tentokrát kratší. „V červnu to trvalo skoro hodinu. Teď je to o čtvrt hodiny kratší. Jde o kompromis. Školní ulice nám vyhovuje. V červnu se ta situace zlepšila okamžitě. Doprava je klidnější a aut v okolí školy jezdí méně. Přitom se okolní ulice neucpaly. Čekáme, že to tak bude i s novým školním rokem pokračovat,“ okomentovala změnu.

VIDEO: Ve Žďáře vzniká školní ulice. Ve Švermově zvýší bezpečnost dětí

Přestože byl testovací provoz úspěšný, tak podle Hrdinové bude školní ulici čekat ještě jedna zatěžkávací zkouška. „V červnu a září ještě hodně dětí chodí pěšky. Není taková zima. V listopadu a prosinci se však ochladí a bude horší počasí. Uvidíme, jestli se to nějak pak ještě nějak změní,“ dodala zástupkyně. Před školou budou na bezpečnost dohlížet také policisté. Zkrácená uzavírka nově potrvá od 7:20 do 7:50.