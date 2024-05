Žďársko navštívil rys. Pochází pravděpodobně z Polska. Šelmu natočil muž u silnice v Novém Veselí na Žďársku. Nebála se ho.

Rys. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Na sociálních sítích má úspěch video autora, který natočil rysa hned u silnice nedaleko Nového Veselí na Žďársku.

Zvíře mělo obojek. Pravděpodobně je to rys vypuštěný do volné přírody v Polsku. Uvedl to server Idnes. Zvíře nejevilo žádnou plachost.

Samice rysa je stále na útěku. Z jihlavské zoo dříve pláchli medvědi i zebry

Předloni utekla samice rysa z jihlavské zoo. Ta na rozdíl od "polské šelmy" neměla obojek a nepodařilo se jí chytit.

Při čištění výběhu vylezla samice na větev, která se pod ní ulomila, a tak se dostala ven. Po útěku se nejprve pohybovala do třiceti kilometrů od zoologické zahrady. Někdo ji viděl i u Pacova na Pelhřimovsku, spíše se ale držela na Jihlavsku.

Rys je podle Wikipedie rod středně velkých kočkovitých šelem severní polokoule. Mezi typické znaky rysů patří licousy, štětičky na ušních boltcích, krátký ocas, dlouhé nohy a 28 zubů Celkem se u rysů uvádí dvanáct unikátních evolučních znaků.

Rysové prošli evolučním vývojem, na jehož konci stojí současné čtyři druhy. Podle Wikipedie dva žijí v Severní Americe - rys kanadský a rys červený. Ohrožený rys iberský obývá rezervace ve Španělsku a několik málo zvířat snad ještě přežívá v Portugalsku. Rys ostrovid je ze všech rysů největší a má také největší areál rozšíření; původně žil v celé Eurasii, ale v Evropě byl na mnoha místech vyhuben