Novoměstská nemocnice zavádí jednodenní chirurgii. V tomto režimu se hospitalizace pacientů u některých zákroků výrazně zkrátí, například při operaci křečových žil.

Operace křečových žil. Ilustrační foto. | Foto: Ilustrační foto: archiv Deníku

Krátký pobyt v nemocnici a rychlejší návrat domů – to je charakteristika jednodenní chirurgie, kterou od září zavede nemocnice v Novém Městě na Moravě. “Pro pacienta to znamená, že odejde z nemocnice do čtyřiadvaceti hodin,“ potvrzuje Jiří Toman, primář chirurgického oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě.

Jednodenní chirurgie, při níž se pacient vyhne dlouhodobé hospitalizaci, se bude zatím týkat jen operací křečových žil. V budoucnu by se však ve zrychleném režimu mohla operovat i kýla. „Zvažujeme to. Ne vždy jsou ale po tomto zákroku pacienti v takové kondici, že by mohli jít hned druhý den domů,“ říká primář chirurgického oddělení.

V novoměstské nemocnici provádějí lékaři okolo dvou set padesáti operací křečových žil ročně. Jednodenní chirurgie se bude týkat právě těchto pacientů.