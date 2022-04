Jak uvedl vedoucí stravování Jan Hutař, nový koncept počítá s tím, že jedno jídlo bude klasické, druhé pak modernější. Strava označovaná jako racionální nabídne klasická jídla, na která jsou strávníci zvyklí. Výběrová strava, která je k dispozici jak zaměstnancům, tak i pacientům, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav, nabídne odlehčenější, modernější recepty. Ať už jídla z ryb, obědové saláty, či bezmasé pokrmy,“ uvedl Hutař.

Rozšíření nabídky vítá i Kamila Nováková, která dochází do nemocnice na praxi jako zdravotní sestra. ,Od pacientů, kteří nemají žádné stravovací omezení, jsem na jídlo obvykle slyšela chválu. Ti, co mají nějaké dietní omezení ale občas říkají, že by uvítali větší pestrost v jídelníčku,“ zmínila Nováková.

Se změnou souvisí také nové vybavení nemocniční kuchyně. „S modernizací technologií ještě pořád nejsme u konce, bohužel nás brzdí stávající elektroinstalace,“ sdělil Hutař.

Jak přiznal, jako inspirace pro nové pokrmy mu slouží internet i spolupráce s kolegy z jiných zařízení. „Chceme se také vyhnout tomu, aby v určitý den byla v jídelním lístku v jeden den například všechna jídla z vepřového masa, k čemuž dříve občas docházelo,“ doplnil.

RADKA SÁBLÍKOVÁ