V roce 1952 před Vánocemi organizovalo ministerstvo zdravotnictví nábor zdravotníků do korejské nemocnice. „Já jsem v té době pracovala v Kladrubech. Přihlásila jsem se a byla jsem vybrána. Tehdy tam společně z Československa jeli ortopedi, internisté, ušaři, kožaři, gynekologové, zubaři, zdravotní sestry a další. Bylo nás přes třicet,“ vzpomíná Rudolfa Vrbecká, které tehdy bylo osmadvacet let.

S o čtyři roky starším budoucím manželem se potkala v nemocnici v severokorejském Čchongdžinu, kde byly dvě stovky pacientů. „Bylo to zařízení velice chudě vybavené. Budova byla po válce rozstřílená, záchody tam vůbec nefungovaly. Kýble s exkrementy vynášely korejské sestřičky ven. Nebylo výjimkou, že se na dvoře občas objevila amputovaná noha. Pro nás to byl šok,“ vzpomíná. Bydlela v domku napůl dřevěném a napůl z hlíny, spala na želené posteli.

Rudolfa Vrbecká byla v Severní Koreji čtyři roky. Do vlasti se vrátila dříve než její manžel a svatbu měli na dálku, v zastoupení. Do Nového Města na Moravě se dostali v roce 1963. Josef Vrbecký nastoupil jako odborný lékař – ortoped, následně byl primářem ortopedie a na této pozici působil do roku 1973, kdy den před Silvestrem zemřel. „Jeho manželka začala v novoměstské nemocnici pracovat jako rehabilitační sestra. Později se stala vedoucí rehabilitačního oddělení a vedoucí okresní rehabilitační sestrou,“ říká mluvčí novoměstské nemocnice Helena Zelená Křížová.

Manželé spolu měli dvě děti, společně ale vychovali čtyři potomky, další dvě ratolesti totiž měl Josef Vrbecký z předchozího manželství. Do důchodu šla Rudolfa Vrbecká v roce 1984, nadále ale vypomáhala v nemocnici na vrátnici a v kuchyni, pomáhala i s rehabilitacemi, a to nejen v nemocnici. „Přestože má problémy se zrakem i sluchem, je stále nesmírně aktivní. Luští křížovky, napsala básně k deseti zastavením Cesty života v Jámách, na jaře vyhrála třetí místo v celostátní literární soutěži na téma tradice a účastní se všemožných aktivit pořádaných domem s pečovatelskou službou,“ uzavírá mluvčí nemocnice.