Náklady má dopravce podle Bílého minimálně stejné, jako dopravce zajišťující krajskou dopravu za veřejné peníze a to včetně poplatků za autobusová nádraží. Ty hradí krajští dopravci z veřejných peněz. United Buses je česká dopravní společnost, která pod stejnojmennou značkou provozuje od roku 2020 síť vnitrostátních dálkových autobusových linek. Poprvé vyjela 16. března 2020 na pravidelné lince České Budějovice - Brno.

Na linku jsou nasazovány podle Šelepy luxusní dálkové autokary. Vozy jsou vybaveny prostornými sedadly s bezpečnostními pásy i klimatizací. Jízdenky na nové spoje jsou již v prodeji v eshopu dopravce. Do 2 dnů budou jízdenky na nové i stávající spoje v nabídce partnerských prodejců, IDOS a AMS Bus.

Při opakovaném nákupu v eshopu United Buses a využití věrnostního bonusu je možné jízdenku koupit v ceně již od 143 korun. „Na lince Třebíč Praha, podobně jako na dalších našich tratích, pracujeme s nabídkou dynamické ceny jízdenky, která se mění v závislosti na obsazenost spoje. Zákazník si výběrem méně obsazeného spoje v kombinaci s věrnostním programem výrazně sníží náklady na dojíždění. Student může do Prahy s využitím státem garantované slevy denně již od 1 600 korun měsíčně.” vysvětlil Josef Šelepa, ředitel linkové dopravy United Buses.

Vybrané spoje v Třebíči nabízí denně přestup z/do Vladislavi, Náměšti nad Oslavou, Kralic a Rapotic. „Ceny jízdenek mezi Prahou a Třebíčí se pohybují v rozmezí od 159 do 200 korun při využití nákup online, nebo v předprodeji,“ upřesnil Bílý.

Nové spoje z Třebíče, přes Jihlavu do Prahy - V pracovních dnech: 4:55, 8:35, 10:25, 15:10, 17:10 - V sobotu: 5:30, 8:40, 14:35 - V neděli: 10:25, 15:50, 17:10 Opačně z Prahy přes Jihlavu do Třebíče - V pracovních dnech: 9:00, 11:00, 14:30, 16:35, 19:30 - V sobotu: 9:00, 16:15 - V neděli: 11:00, 15:00, 17:00, 19:35 Zdroj: United Buses

Zvýší tím svůj podíl na vnitrostátních autobusových linkách spojujících města a obce na Vysočině s Prahou. „Navýšením počtu spojů reagujeme na rostoucí poptávku cestujících po častém, rychlém a cenově dostupném způsobu cestování do Prahy,“ uvedl za United Buses majitel, Karel Bílý.

