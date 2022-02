Celkový rozpočet obce je sedmnáct milionů. Na nové pozemky padne většina. „Velká část peněz z rozpočtu půjde na zasíťování a ostatní práce okolo nových parcel. Budeme si žádat o dotaci, ale ta příliš nepokryje. Část rozpočtu si pak musíme nechat i na údržbu obce. Je nutné myslet na provoz světel, na sekání trávy nebo na úklid sněhu. Na všechny činnosti, které jsou spojeny s běžným životem obce,“ zdůraznil starosta.

Vedení obce doufá, že nové možnosti bydlení přilákají mladé. I kvůli nim nechce obec prodávat parcely za přemrštěné ceny. „Chceme pozemky nabízet za rozumné peníze, aby se k nim mohli dostat i obyčejní lidé. Část peněz se nám z prodeje vrátí, ale nechceme parcely nabízet za sto procent nákladové ceny.

V Rožné funguje desítka spolků a organizací. Starosta doufá, že v nových občanech najdou i nové členy, kteří se zapojí do aktivit. „Přejeme si, aby i lidé, kteří se sem nastěhují, měli pro obec ekonomický i společenský přínos. Platí tady daně, ale hlavě se zapojují do různých organizací a spolků, které tady máme. Posílají děti do školky a do školy a obec se může rozrůstat. Není to jen o penězích," shrnul Pokorný.