Podobný propad lze vidět i jinde než na Vysočině – ze sedmatřiceti pozic z roku 2020 jich letos celostátně získala jen devatenáct, z toho většinu v Pardubickém kraji, kde pod hlavičkou 3PK získala jedenáct mandátů. Jsou ale i kraje, kde neuspěla vůbec. Michal Šmarda se do krajského zastupitelstva probojoval, zároveň je dlouholetým starostou Nového Města na Moravě.

Jak vidíte výsledky Socdem celostátně i za Vysočinu?

Podařilo se ukázat, že tam, kde se do toho jde s dobrými kandidáty a kvalitním program, lze udělat dobrý výsledek. Příkladem je Pardubický či Královéhradecký kraj, ale i Vysočina. Na druhou stranu se to v řadě krajů nepodařilo. Je to zkrátka kraj od kraje. Ale je vidět, že kde byla nabídka pro lidi atraktivní, je Sociální demokracie schopná úspěchu. V tom vidím naději. A ta naděje je možná tehdy, pokud se ty méně úspěšné kraje budou inspirovat u těch úspěšných.

Ale například i na Vysočině jste přišli o tři mandáty ze šesti. Máte tedy o polovinu méně než po volbách v roce 2020.

Už před letošními volbami jsem říkal, že je Sociální demokracie v těžké pozici. A že úspěch či neúspěch se v zásadě odvíjí podle toho, kdy se podaří dostat do zastupitelstva. Pokud se to podaří, lze to považovat za úspěch.

V Pardubickém kraji kandiduje místopředseda Socdem Martin Netolický už roky pod hlavičkou jiného subjektu. A ten uspěl velmi výrazně.

Tam vytvořili koalici, což je trend. I ODS kandidovala v koalici s jinými stranami. V Pardubicích tedy udělali něco podobného. Já vytvoření koalice považuji za rozumnou věc. Pokud je to koalice s programově blízkými stranami a jsou v ní lidé, kteří mají společný tah na branku, proč štěpit síly? Je rozumnější je spojit. A když se to koneckonců podařilo pravicovým stranám, proč bychom to nemohli udělat i my. Tento model, který pan Netolický zvolil, je podle mě rozumný.

Takže lze podle vás takto vyřešit i celostátní situaci, ve které se Socdem nyní nachází?

Je to příklad hodný následování. Na druhou stranu na Vysočině jsme dokázali, že Sociální demokracie dovede být úspěšná, i když do toho jde sama. Nicméně příklad Martina Netolického ukazuje, že pokud se spojíte s programově blízkými stranami, které nejsou pravicové či extrémistické, můžete být ještě úspěšnější.

Když letošní krajské volby vezmeme celostátně, tak oproti sedmatřiceti mandátům, které jste získali před čtyřmi lety, máte nyní jen devatenáct. Hodláte z toho něco vyvodit?

Zde je potřeba shrnout to obšírněji. V roce 2019 jsme přišli o všechny mandáty v Evropském parlamentu. A v roce 2021 jsme přišli o všechny mandáty v Poslanecké sněmovně. To byl extrémní neúspěch – a teď šlo o to, ten trend otočit. Myslím, že se ho otočit nepodařilo. Jen se povedlo ten propad zastavit a ukázat, že v krajích můžeme mandáty získávat – i když to dá strašně moc práce. To znamená, že je potřeba se podívat do krajů, a říct si, co se třeba na Vysočině či v Pardubicích dělalo dobře, poučit se z toho, a pak zabrat v celé republice. Každopádně to propad je, proto jsem se rozhodl už letos v červnu, hned po evropských volbách, že po krajských volbách bude celostátní sjezd Sociální demokracie.

Kdy proběhne?

Pátého října. Bude volit nové vedení Sociální demokracie. Bude si muset vybrat nového předsedu a místopředsedu.

Vy tedy na předsedu už kandidovat nebudete?

Budou kandidovat nějací lidi a já mezi nimi nebudu. Je to úplně jednoduché (úsměv). Jasně jsem řekl, že tyto vnitrostranické věci nechci řešit před krajskými volbami. Proto jsem ten sjezd svolal až po krajských volbách, aby lidé znali jejich výsledek a věděli kdo kde uspěl a kdo kde neuspěl, případně kdo se na to úplně vykašlal a vůbec nekandidoval. Podle toho budou moci vyhodnotit, kdo bude vhodný pro vedení Sociální demokracie.

Chcete být třeba místopředsedou, či ve vedení?

To je nyní úplně nepodstatné, je potřeba vyřešit to uvnitř strany. V tuto chvíli to není důležité – důležité je, že se musí zvolit nový předseda, který musí představit nějakou novou vizi a sestavit nový tým. V politice jde o to, že ne každý člověk je vhodný do určitého týmu.

Máte nějakého favorita, kterého byste rád viděl za předsedu?

Chtěl bych, aby to byl někdo z našich úspěšných politiků. A našimi nejúspěšnějšími politiky jsou dnes Martin Netolický, Jiří Štěpán a Petr Vícha. Je potřeba, aby to byl někdo, kdo umí uspět ve volbách a má za sebou výsledky. A to jsou zejména tito lidé. Kdyby to tedy byl někdo z nich, bylo by to skvělé.