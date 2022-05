Vítěz soutěže na rehabilitaci odmítl podepsat smlouvu, Žďár musí dál hledat

Poškozené domy stojí pod kopcem, na kterém je pole. „Včera chlapi zaseli obilí. Všechno to šlo sem. Nahoře na louce je vidět, jak to bláto stékalo dolů. Říkali jsme si, že by to chtělo vykopat za domem nějakou rýhu, která by to zastavila,“ zamýšlí se dcera obyvatelky domu Anna Mahlová, která je vděčná za pomoc hasičům z Nového Města na Moravě i místním, kteří s odklízením škod pomáhají.

Doprava ve Žďáře nad Sázavou kolabuje. Komplikují ji opravy hlavního tahu

Vyplavené bláto se valilo ze soukromých polí, které obhospodařuje zemědělské družstvo Věcov. „Obec nejprve musí jednat s majiteli těchto pozemků, až poté je možné určit nějaké řešení. Dnes tady byl prudký přívalový déšť a najednou spadlo hodně vody, pole nad domy bylo zrovna čerstvě oseté. Za to nemůže ani družstvo. Když něco takového přijde, tak s tím nikdo nic neudělá,“ krčí rameny starostka obce Věcov Eva Laštovicová.