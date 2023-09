Rozdíl osmdesáti let. Přesto faraónský běh na Zelenou horu zvládli oba závodníci

/VIDEO/ Vyjít schody na Zelenou horu ve Žďáře nad Sázavou už vyžaduje notnou dávku fyzického úsilí. V sobotu to však hasiči a další sportovní nadšenci povýšili ještě na větší úroveň. Od jedné hodiny do čtyř totiž závodníci sprintem vybíhali přes osmdesát schodů směrem ke kostelu. Mezi nejmladším a nejstarším účastníkem faraónského běhu byl rozdíl osmdesáti let.

Hasiči a sportovci vyběhli schody na Zelenou horu. | Video: Deník/Jiří Kašpárek