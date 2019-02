Nové Město na Moravě – Čistší rybník Koupaliště, který je pravidelným cílem letních návštěvníků, bude mít zanedlouho Nové Město na Moravě. A to díky nové kanalizaci, která se právě začíná stavět v jedné z jeho místních částí – v Rokytně.

Rokytenským doposud coby kořenová čistička sloužila soustava rybníků v dolní části obce. Odtamtud voda odtéká právě do novoměstského Koupaliště. „Výstavba nové kanalizace nemá význam pouze pro Rokytno samotné, ale pomůže i Novoměstským. Zlepší se kvalita vody v Koupališti, protože ho už nebudou ohrožovat odpadní vody z Rokytna,“ potvrdil starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Na novou kanalizaci čekají Rokytenští téměř deset let. Kamenem úrazu byly finance. Díky dotaci se konečně podaří projekt zrealizovat. Původní kořenová čistička se ovšem bude využívat i nadále. „Navržena byla oddělená kanalizace. Ta stávající zůstane jako dešťová, nová kanalizace bude odvádět odpadní vody. Díky dostatečné kapacitě čističky v Novém Městě na Moravě bude možné likvidovat odpadní vody z Rokytna právě tam,“ vysvětlil projektant Josef Novotný.

Realizátorem stavby je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, který je také příjemcem dvanáctimilionové evropské dotace. Další náklady na stavbu pokryje Nové Město na Moravě, celá stavba vyjde téměř na 19 milionů korun. „Dvě stě ekvivalentních obyvatel je pro dotační projekty Evropské unie téměř za hranou. Není tolik měst, které by takto razantně a velkoryse řešily své místní části, většina z nich od toho upouští. Nové Město jde trochu jinou cestou a snaží se své místní části řešit z pozice ekologie a komfortu občanů, již tam bydlí. Je to opravdu velkorysý a neobvyklý přístup,“ poznamenala předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.

Představitelé novoměstské radnice si ale nemyslí, že by nová kanalizace pro dvě stovky lidí byla nadstandardem. Podle nich přinese projekt jejich místní části i další výhody. „Rokytno se tak bude moci rozvíjet. Peníze, které tam teď investujeme, se vyplatí. Podobně jako v naší další místní části, Pohledci, kde jsme také udělali novou kanalizaci a nyní už se tam bude stavět dvanáct nových domů. Věřím, že podobně tomu bude i v případě Rokytna,“ uvedl Michal Šmarda.

Stavbu provede bystřická firma SPH stavby, která mimo jiné v současné době opravuje i Baťův kanál. „Působíme na celé Moravě a části východních Čech, ale samozřejmě nejraději děláme stavby v okolí. Dělali jsme také neznámější sportovní objekt – zásobník sněhu. Která stavební firma v České republice se může pochlubit tím, že udělala díru do světa s dírou na sníh?,“ rozesmál přítomné slavnostního poklepání základního „kamene“, který pro tuto příležitost nahradila betonová skruž, jednatel bystřické stavební firmy Petr Horáček.

Kanalizace v délce tři a půl kilometru by měla být včetně napojení na jednotlivé domy dokončena do začátku dubna 2019. „Budeme se snažit stavbu dokončit o něco dříve, odhadujeme, že bychom to mohli stihnout do konce října 2018,“ slíbil Petr Horáček.