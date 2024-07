Už je to rok, co Česká pošta po celé republice zavřela tři sta svých poboček. Tato smršť se nevyhnula ani Žďáru nad Sázavou, který přišel hned o dvě pobočky z tehdejších tří. Čistka si vyžádala zavření pošt v Brodské a v Sychrově ulici.

To se tehdy nelíbilo obyvatelům Žďáru, kteří namítali, že jediná přeživší pobočka v Nádražní ulici bude na celé dvacetitisícové, navíc poměrně rozlehlé město málo. „Je to necitlivé. Já si to třeba obstarat zvládnu, jenže v okolí žije spousta starších lidí. Například moje matka už nedokáže do Žďáru dojet ani autobusem. Budu muset jezdit s ní,“ zhodnotil tehdy Zdeněk Musil.

Ten do té doby využíval pobočku v Sychrově ulici, která se nachází téměř na konci města, v jeho severní části. Do centra to lidé odsud mají asi tři kilometry. Deník tehdy uspořádal anketu, kterou z poboček by si lidé ve Žďáře nad Sázavou nejvíce přáli zachovat. Hlasovalo téměř sedm set lidí, přičemž Sychrova jasně zvítězila. Její udržení si žádalo skoro tři sta čtenářů. Naopak zachování pobočky v Brodské ulici na západě města si přála jen pětina lidí. Důvodem byl zřejmě fakt, že hlavní pošta v Nádražní ulici je odsud vzdálená jen kilometr.

Protože se však nikomu z vedení Žďáru nepodařilo manažery České pošty obměkčit, posílila radnice v místech, kde byly pobočky zrušeny, alespoň linky městských autobusů. „Návaznost by měla být dobrá a lidé budou mít padesát minut, aby si všechno stihli na poště zařídit, než jim pojede autobus zpátky,“ vysvětlil tenkrát zástupce vedoucí odboru městské hromadné dopravy Miloslav Dvořák.

Po roce od zrušení pošt se Žďárané se zrušením pošt zřejmě smířili. Myslí si to starosta Martin Mrkos, který tehdy s Českou poštou jednal. V té době předpokládal, že pošta opustí spíše Sychrovu ulici, odchod z Brodské však nazval nemilým překvapením. „Osobně jsem ale s odstupem času od uzavření nezaznamenal požadavky na opětovné otevření poboček. Lidé se situaci přizpůsobili,“ zamyslel se nyní Mrkos.

Nijak to ale podle něj nezlehčuje obtíže, které zrušení pošt mohlo některým lidem přinést. „Toto přizpůsobení neznamená, že pro obyvatele se sníženou pohyblivostí či mobilitou není problém se na poštu v Nádražní ulici dostat,“ podotkl starosta.

Podle něj ale mnohým lidem zrušené pošty zřejmě ani moc nechybějí. „Balíkové služby si řeší přes různé zásilkové společnosti a výdejní boxy, některé služby a transakce pak digitálně přes datové schránky nebo aplikaci eGovernment,“ vysvětlil Mrkos s ohledem na moderní dobu.

Přesto město těm, kteří poštovní služby potřebují, a přitom bydlí v odlehlejší části Žďáru, vychází i nadále vstříc. „Spoje městské hromadné dopravy jsme tehdy posílili. V tomto posíleném režimu pokračujeme i nadále,“ doplnil starosta.

Jediné, co pobočky pošt v Brodské a v Sychrově ulici nyní připomíná, jsou poštovní schránky. Ty z původních míst zatím nezmizely.