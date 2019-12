/FOTOGALERIE/ Každý rok s sebou přináší okamžiky smutku a bolesti stejně jako chvíle naděje a štěstí. Rok 2019 byl pro mnohé rokem zázraků. A ne ledajakých.

Dětské oddělení v novoměstské nemocnici. | Foto: Tamara Pecková

„Já osobně považuji za největší zázrak to, kolik lidí dokázalo přispět na vybavení nově postaveného dětského oddělení. Na účet přišlo dva a čtvrt milionu korun, což je úžasné, a všem za to moc děkujeme. Jen díky štědrosti dárců je naše nové oddělení tak hezké a útulné. Hodně se o to zasloužili i studenti gymnázia, kteří přispěli nejen tím, že uspořádali benefiční bazárek a kavárničku, ale také tím, že v rámci výtvarné výchovy namalovali obrázky, které zdobí chodby,“ svěřila se mluvčí novoměstské nemocnice Tamara Pecková.