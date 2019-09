„Rodinné centrum Srdíčko funguje již jedenáctý rok ve čtvrtém patře budovy žďárské polikliniky. Týdně nás navštíví zhruba dvě stovky rodičů a dětí ze Žďáru i okolí. Po celý týden připravujeme programy pro nastávající rodiče, rodiče miminek i starších dětí, předškoláky a širokou veřejnost,“ uvedla vedoucí žďárského rodinného centra Jana Kamarádová.

„V týdnu otevřených dveří bude zdarma přístupná většina našich programů. Rodiče se k nám mohou se svými dětmi podívat, vyzkoušet si jednotlivé aktivity, seznámit se s lektorkami i provozem centra,“ dodala.

Slíbené doprovodné kulturní akce jsou součástí projektu Srdíčko kulturní. „V pondělí to bude Divadelní představení Jak šel pejsek do školy v režii Divadla Úsměv Ludmily Frištenské, které je určeno dětem od dvou let. V úterý odpoledne zveme i starší děti na herecké představení žďárské Divadelní společnosti Effrenata Pohádky ze Špalíčku,“ prozradila některé z jednotlivých bodů programu Jana Kamarádová.

Zatímco pondělní a úterní akce budou cíleny na děti, středeční kulturní program je určen hlavně rodičům, seniorům a zájemcům z řad veřejnosti. Rodinné centrum srdíčko pro ně připravilo cestovatelskou přednášku Anny Novotné nazvanou Moje cesta do Izraele. „Projekt Srdíčko kulturní uzavře ve čtvrtek odpoledne pohádka s jednou loutkou a dvěma herci v režii Divadla Totem,“ doplnila Jana Kamarádová.