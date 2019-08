Řidička nezvládla motocykl a narazila do protijedoucího auta

Lísek – Nehodou skončila první srpnový den odpoledne jízda pětačtyřicetileté řidičky motocyklu značky MBK, která jela od obce Lísek k osadě Míchov. „Na přímém úseku komunikace v mírném stoupání před horizontem nezvládla řízení motocyklu a uvedla jej do smyku, který nezvládla. Přejela do levé poloviny vozovky, kde upadla a následně přední částí motocyklu narazila do levé přední části protijedoucího vozidla značky Ford,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Motorkář v Pionýrské ulici narazil do sloupu. Skončil v nemocnici | Foto: Deník / Attila Racek

Motorkářka skončila v nemocnici na ošetření, nikdo další zraněn nebyl. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. „Při nehodě vznikla hmotná škoda v celkové výši 105 tisíc korun. Věc vyřešili policisté na místě uložením pokuty v příkazním řízení," doplnila mluvčí.

Autor: Lenka Mašová