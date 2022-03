Pastva pro oči, potěšení pro kreativní duši. Fler trh nabídnul nespočet výrobků

Nejdříve dělníci odstraní zábradlí, římsy a vrstvy vozovky. Pak přijde pryč vyrovnávací beton a to až na horní povrch nosné konstrukce. Následně se bude pracovat v přechodových oblastech mostu. „Opravený most jako celek by měl být uveden do provozu za čtyři měsíce,“ uzavřel Buček.