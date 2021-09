Výběr lokalit, kde se nyní měří rychlost projíždějících aut, byl poměrně jednoduchý. „V Rokytně jsme občas měřívali a řidiči tam předepsanou rychlost porušovali nejčastěji ze všech místních částí,“ uvedl šéf novoměstských strážníků Jiří Hradil.

„Na Brněnské ulici také řidiči často překračují povolenou rychlost. Taky tam docházelo k nebezpečným situacím a několikrát tam byly i vážné dopravní nehody,“ doplnil jeho slova novoměstský starosta Michal Šmarda.

Výše pokut se bude odvíjet od toho, jak moc řidiči rychlost překročí. „Bude se to řídit vyhláškou. Pokuty za překročení rychlosti jsou jasně dané. A nejde jen o pokuty, ale také o body,“ připomenul novoměstský starosta.

Úsekové měření je v poslední době čím dál častějším jevem na českých a moravských silnicích. Některým obcím výrazně navýšilo rozpočet. V případě Nového Města na Moravě to prý ale nebylo cílem. „Moc bych to nepřeceňoval. Spousty peněz to určitě nepřinese. Šlo nám spíš o to, aby přispělo k bezpečnosti. Aby tam lidé jezdili tak, jak mají,“ poznamenal Michal Šmarda.

Úsekové měření v Novém Městě na Moravě a v Rokytně je ale jen první vlaštovkou. „Teď to zkoušíme. Do budoucna počítáme s tím, že zavedeme úsekové měření i na dalších místech. Například v Pohledci. A možná i v dalších lokalitách. Už se nám lidé ozývají i odjinud,“ potvrdil Michal Šmarda.