Řidiči náklaďáků na Žďársku se neobejdou bez sněhových řetězů

Žďársko – Hned na několika úsecích silnic žďárského okresu musejí nyní řidiči nákladních aut pamatovat rovněž na to, aby byli při svých cestách vybaveni i sněhovými řetězy.

Jedním z úseků osazených značkou Sněhové řetězy je silnice ze Žďáru do Sněžného.Foto: Deník / Mašová Lenka

„Značku Sněhové řetězy s dodatkovou tabulkou pro nákladní vozidla nad dvanáct metrů jsme v okrese instalovali na devíti místech. Jedná se o úseky silnic druhé a třetí třídy mezi Světnovem a Herálcem, Žďárem nad Sázavou a Sněžným, Novým Městem na Moravě a Sněžným, Ostrovem nad Oslavou a Kochánovem, Novým Městem a Jimramovem, Nyklovicemi a Sulkovcem, Novým Městem a Třemi Studněmi, Mostišti a Měřínem a Lískem a Míchovem,“ vyjmenoval Pavel Sýs, vedoucí žďárského cestmistrovství Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Žďárští cestáři tuto dopravní značku osadili ještě v úseku komunikace II/362 mezi Olešnicí na Blanensku a Bystrým na Svitavsku, který rovněž udržují.

Zákon o silničním provozu nařizuje používat zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít auto zimní gumy vždy, pokud je na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza, anebo se dá očekávat, že tomu tak co nevidět bude. Za příznivého počasí lze na letních pneumatikách jezdit i po 1. listopadu. „Pokud ale je venku sníh, led či námraza, nemohou řidiči jet na jiných než zimních. Také je-li u silnice umístěná značka Zimní výbava, mohou do tohoto úseku bez ohledu na počasí vjet takříkajíc ‚bez pardonu‘ pouze na zimních pneumatikách,“ vysvětlil Milan Prokop, dopravní inženýr ze žďárského inspektorátu dopravní policie.

Značka Zimní výbava, tedy auto s vločkou v modrém kruhu, která i přes zákon o plošném použití zimních pneumatik stále platí, momentálně na silnicích Žďárska není. „Dopravní značka Zimní výbava se v okrese Žďár nad Sázavou neosazuje,“ uvedl Pavel Sýs. Tuto značku mohou na svém území nechat podle potřeby umístit obce. „Je odpovědností obcí s rozšířenou působností, které znají místní podmínky, aby značku využívaly smysluplně a v zájmu bezpečnosti řidičů,“ uvádí na svém webu ministerstvo dopravy. Tam, kde dopravní značka Zimní výbava je, musí mít automobil zimní pneumatiky za všech okolností.

Za porušení zákona o užití zimních pneumatik šoférům hrozí pokuty – bloková až dva tisíce a ve správním řízení ještě o pět set korun více. Podstatně horší ale může být pro řidičovu kapsu řízení s pojišťovnou, pokud v zimě na letních gumách zaviní nehodu.

Podle odborníků by měli řidiči na zimní pneumatiky přezout již tehdy, když se průměrné denní teploty pohybují okolo 7°C a níže, neboť v té chvíli už za jízdy fungují lépe než letní. „Nečekejte na to, až na silnici bude ledovka nebo sníh, a včas vyměňte letní pneumatiky za zimní. Nejde jen o povinnost podle zákona, ale především o bezpečnost – vlastní i ostatních,“ doporučil řidičům vedoucí BESIPu Martin Farář.