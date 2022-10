Třebíčsko letos čeká oprava 22 kilometrů silnic. Ta nejhorší mezi nimi ale není

Znamená to tedy, že od 17. do 31. října budou muset řidiči automobilů do 7,5 tuny, autobusy a vozy integrovaného záchranného systému jezdit přes Přeckov, Horní Vilémovice, Benetice až k „trnavské“ křižovatce.

Těžší auta čeká objížďka z Třebíče na Vladislav, poté přes Náměšť nad Oslavou k Jinošovu a odsud přes Tasov do Velkého Meziříčí. V prvním případě si řidiči zajedou o čtrnáct kilometrů, ve druhém případě dokonce o třiačtyřicet.

Objížďka pro vozy nad 7,5 tuny.Zdroj: Se svolením města Třebíč

Objížďka pro vozy do 7,5 tuny, autobusy a IZS.Zdroj: Se svolením města Třebíč