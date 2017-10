Řidiči mají nejvyšší čas vyměnit letní pneumatiky za zimní

Vysočina – Přestože se podle předpovědi meteorologů zatím ještě nemusíme sněhu a náledí obávat, je lépe být na zimu předem připraven. To se týká především řidičů. Jakmile se k zemi začnou snášet první sněhové vločky, bude už na výměnu letních pneumatik za zimní pozdě.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Od roku 2011 jsou řidiči povinni použít zimní pneumatiky v období od 1. listopadu až do 31. března. Zimní výbava je - zvláště v některých výše položených místech na Žďársku - doslova nutností, i kdyby to nebylo dáno zákonem. „Už se nám začínají lidé hlásit. Řidiči jsou v poslední době o něco zodpovědnější, hlavně ti, kteří bydlí ve vyšších polohách, kde sníh napadne nejdříve. Tito majitelé vozů přijíždějí o něco dřív než ostatní. A pozor na to, aby dodržely zákon a měly na autech zimní pneumatiky, si dávají také firmy,“ potvrdil Josef Komínek, majitel firmy Pneu Komínek z Nového Města na Moravě.

Většinou se ale objednávkové knihy servisních zařízení v tuto chvíli ještě neplní urgentními požadavky netrpělivých zákazníků. „Zatím to jsou jen první vlaštovky, ten největší nápor přijde, až začnou v rádiu a v televizi hlásit, že přijdou sněhové přeháňky. To pak budeme dělat od rána do večera,“ poznamenal František Peňáz, který má svou firmu v Počítkách na Žďársku. Podle jeho názoru rozhoduje u zákazníků mimo mimo jiné i cena. „Možná je to dneska i to hlavní,“ dodal František Peňáz.

Cena za přezutí automobilů se různí. Výměnu pneumatik mohou lidé pořídit za pár stovek i za cenu přesahující tisícovku. „Některé pneuservisy si účtují nehorázné ceny. Já za kompletní přezutí s vyvážením a se vším všudy většinou platím kolem pěti stovek, ale známý mi vykládal, že po něm v jednom servisu chtěli okolo dvanácti set,“ řekl Jan Konečný z Velkého Meziříčí.

Mnohé řidiče možné sněžení a s tím spojená kluzká vozovka ještě v tuto chvíli netrápí. Kdyby však podobná situace nastala, jsou schopni ji okamžitě řešit, a to i bez pomoci odborníků. „Já si auto klidně přezuji sám, mám doma slušně vybavenou dílnu a nedělá mi to problém. Do servisu nejezdím, bývají tam strašné fronty. Nijak na výměnu pneumatik nespěchám, klidně počkám, až začne sníh opravdu padat. Nechci nové zimní pneumatiky sjíždět, když ještě nejsou zapotřebí,“ vyjádřil se Pavel Mokrý z Pelhřimova.

Podobnou praxi ale odborníci moc nedoporučují. Podle jejich názoru může laik leccos přehlédnout. „Je mnohem lepší, když to v pneuservisu ještě převážíme a také dofoukáme našimi certifikovanými přístroji. Pokud si kola někdo dofoukává sám doma, stane se, že má každé kolo jinak nafoukané. Pak se také více sjíždí pneumatiky. Doma to navíc každý dělá hodinu a my to máme hotovo za dvě tři minuty. U nás navíc zákazníkům při přezouvání zkontrolujeme i brzdové destičky, v jakém jsou stavu. Pokud uvidíme nějaký problém, tak je na to upozorníme,“ uvedl Pavel Bartůněk z třebíčského Pneuservisu Pája.

Na Třebíčsku se řidiči na zimu připravují svědomitě. Nejeden z nich už má namísto letních pneumatik na svém vozidle zimní. „My už čtrnáct dní přezouváme naplno. Vůbec se nezastavíme, děláme jedno auto za druhým,“ potvrdil Pavel Bartůněk.

Opatrnost je na místě. Některý rok přijde první sněžení později, jindy naopak sníh napadne v době, kdy jej málokdo čeká. „Taková sněhová kalamita byla například v roce 2009. Tehdy 14. října napadlo dvaadvacet centimetrů sněhu. Ani vlaky nejezdily. V posledních třech letech jsem ale první sníh zaznamenal až v listopadu,“ informoval meteorolog z Nového Města na Moravě Oldřich Pojezný.

Ne všichni si ale z toho, že první sníh může být takříkajíc za dveřmi, něco dělají. Jsou i takoví řidiči, kteří přezutí svého automobilu nechávají na pozdější dobu. „Někteří dobrodruzi se k nám objednávají až ve chvíli, kdy už je všude souvislá sněhová pokrývka a jim se třeba vůbec nepodaří vyjet. Anebo když se jen tak tak vyhnou nějaké nehodě. Mnozí zase nedojedou zavčas kvůli finanční tísni. Prostě čekají, až na to budou mít,“ vyjmenoval důvody pozdní výměny pneumatik Pavel Bartůněk.