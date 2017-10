Řidiče na D1 u Velkého Meziříčí změří radary

Velké Meziříčí – Na spuštění do plného provozu již čekají radary a snímače na dálnici D1 u Velkého Meziřičí. Šoféry tam v rekonstruovaném úseku Velké Meziříčí východ – Lhotka už brzy čeká takzvané úsekové měření.

Dálniční most Vysočina u Velkého Meziříčí.Foto:

Zařízení, které bude hlídat, zda řidiči dodržují předepsanou rychlost osmdesát kilometrů za hodinu, v současné době prochází zkušebním provozem. Spuštěno má být zhruba ve druhé polovině října. „Měření bude probíhat do 18. listopadu letošního roku. Během zimních měsíců pak bude pozastaveno a další měření začne znovu až na jaře,“ informoval velkomeziříčský místostarosta Josef Komínek.

Kvůli úsekovému měření musí městský úřad ve Velkém Meziříčí navýšit počet zaměstnanců. „Náš prvotní požadavek je na čtyři lidi, přičemž v první fázi by se jednalo o člověka, který bude zpracovávat administrativu, vyhodnocovat data a vyrozumívat řidiče, že něco porušili, byli zachyceni a za to je čeká určitá sankce,“ popsal Marek Švaříček, tajemník velkomeziříčského městského úřadu.

Během samotného měření se podle jeho slov již bude vybírat další člověk přímo na pozici úředníka – „přestupkáře“. Ten by měl zpracovávat případy, kdy by šofér nechtěl pokutu v první fázi zaplatit.

„Na jaře příštího roku se pak očekává spuštění měření i v dalších úsecích, takže by se celý tým postupně podle potřeby rozšiřoval až na počet čtyř lidí. Pokud by se ukázalo, že to nestačí, budu městskou radu žádat o další navýšení počtu zaměstnanců,“ uvedl Marek Švaříček.

Město o úsekovém měření vědělo s dostatečným předstihem a na akci se tak mohlo připravit. „Vše již bylo předfinancováno v rámci přebytků z loňského roku 2016,“ nechal se slyšet velkomeziříčský tajemník. Dva miliony korun byly vyhrazeny na přesun zasedací místnosti a na nákup potřebného softwarového vybavení.

Úsekové měření funguje tak, že kamera vyfotí řidiče a zaznamená čas jeho vjezdu do měřeného úseku. Při výjezdu „zapíše“ čas opět a vypočítá z ujeté vzdálenosti průměrnou rychlost. Radar bude zaznamenávat překročení osmdesátikilometrové rychlosti. Pokud ji nedodrží, zaplatí řidič pokutu.

„Myslím si, že je to dobrá věc. Já sám tam jezdím podle předpisů, ale když se podívám kolem sebe, jsem jeden z mála. Snad měření na řidiče zapůsobí,“ vyjádřil se šofér Jaroslav Klusáček ze Žďáru nad Sázavou.