„Na jaře bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Z toho důvodu byla otvírací doba na všech pobočkách zkrácena pouze do 16 hodin. Toto opatření současná úprava provozních činností a zavedení tzv. jednosměnného provozu eliminuje,“ sdělil Ivo vysoudil ze státního podniku Česká pošta.

Změny otevírací doby se dotkly všech okresů na Vysočině, na Třebíčsku se týká například pošt v Hrotovicích, Budišově nebo Jaroměřicích nad Rokytnou. Na Pelhřimovsku jde mimo jiné o pošty v Počátkách, Humpolci nebo Pacově, v okrese Žďár nad Sázavou o pošt v Křižanově, v Novém městě na Moravě, nebo Ledči nad Sázavou a dalších.

Otevírací dobu upravila stejně jako na jaře také pošta v Okříškách. "Zákazníci kvitovali zachování provozu poboček, ale nikoliv zkrácení provozní doby. Na základě toho připravila Česká pošta posuvný model otevírací doby, který z dlouhodobé analýzy zákaznických potřeb vyšel jako optimální," sdělil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Se změnou otevírací doby se sžili také obyvatelé Počátek. "Teď kupodivu nemám žádné negativní reakce. Je to taková ta vyšší vůle, není to o tom, že by si někdo chtěl něco ulehčovat, nebo někomu zhoršit podmínky. Víme proč k té změně došlo, kvůli nebezpečí kovidu. Lidé to berou, tím, že v tom žijeme od března, tak to teď chápou a nemají nějaké projevy protestů" komentoval starosta Počátek Karel Štelf.

Ekonomické a proklientské důvody

„Opatření umožní lepší využití volných kapacit na pobočkách pošt. Postupně během krátké doby bude na dotčených poštách otevřeno větší množství přepážek, a to po celou otevírací dobu. Vytvoří se dostatečné personální kapacity k vykrytí absencí pracovníků z ostatních pošt, podpoříme další expresní výdej balíků a navýšíme počet pracovníků pro telefonickou komunikaci s klienty,“ vypočítával Vysoudil.

Pro zákazníky by měl být nový model přehlednější a snáze zapamatovatelný. „Na poštách ve středně velkých městech do dvaceti tisíc obyvatel budou otvírací hodiny jednotné v pondělí a ve středu od 10 do 18, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 16 hodin. Obecně lze říci, že klient pošty během 48 hodin najde pobočku otevřenou od 8 do 18 hodin,“ vysvětlil Vysoudil.