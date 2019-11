„Opravujeme místnost, v níž máme umístěnu expozici sklářství a železárenství. Jsou v ní štukové stropy, které se při každém malování pouze přetřely barvou, a tím pádem byly doslova obaleny takovou vrstvou, že původní štuky pod ní už vůbec nebyly poznat,“ řekla Alice Hradilová z Horáckého muzea.

Restaurátoři, kteří si vzali výstavní místnost do parády, se snaží dodat štukové výzdobě někdejší lesk. „Když byly odkryty nánosy barev, objevilo se i to, že štuky původně nebyly pouze bílé, ale kdysi se v některých částech stropu objevuje i zlatá barva. Domluvili jsme se proto s městem, že by se strop mohl zrestaurovat i v původním stylu,“ uvedla Alice Hradilová.

S obnovou pomůže městu, které Horácké muzeum vlastní, i dotace z ministerstva kultury. „Strop výstavní místnosti tak bude nejen barevnější, ale nabídne návštěvníkům i původní tvar štukové výzdoby. K historickému sklu, jež je z naší expozice takové nejvíce vznešené a reprezentativní, se to bude velmi hodit,“ podotkla Alice Hradilová.

Hotovo bude v průběhu měsíce listopadu, od začátku prosince tedy návštěvníci Horáckého muzea budou obdivovat místnost s expozicí sklářství a železárenství v celé její původní kráse.