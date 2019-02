Žďár nad Sázavou - „Moc se zatím nezměnilo, bohužel," říká Kamil Vejvoda, otec loni zavražděného šestnáctiletého studenta žďárské obchodní školy Petra Vejvody.

Cenu Michala Velíška za rok 2014 získal in memoriam šestnáctiletý student obchodní akademie ve Žďáře nad Sázavou Petr Vejvoda. Cenu předala rodičům pražská primátorka Adriana Krnáčová loni v prosinci. | Foto: Deník/Martin Divíšek

„Řeší se zatím jen důsledky tragédie, ale nikoliv příčiny," zmiňuje Vejvoda snahy o lepší zabezpečení školních zařízení, aby se do nich nemohl dostat nikdo nepovolaný. Připomíná ale, že žďárská „obchodka" měla odpovídající zabezpečení už před rokem a k tragédii stejně došlo. „A pokud by se neodehrála právě tam, k napadení studentů schizofreničkou mohlo dojít někde jinde před školou, na zastávce, v parku…" dodává otec Petra Vejvody.

Kamil Vejvoda se s manželkou stále snaží za pomoci různých institucí a zákonodárců docílit změny legislativy. „Protože stávající systém dohledu nad schizofreniky, zejména těmi, kteří mohou pro veřejnost znamenat nebezpečí, je špatný. Pacienti v ambulantní léčbě musí být důsledně medikováni a kontrolováni. A pokud se takový člověk neobjeví na kontrole, musí existovat zpětná vazba lékař by okamžitě uvědomil policii, aby se zjistilo, co s ním je," vysvětluje Kamil Vejvoda. Podle jeho slov by u schizofrenických pacientů s agresivními sklony byla řešením také depotní léčba, tedy dlouhodobě působící injekční antipsychotikum, místo klasicky podávaných léků. Ty totiž pacienti propuštění do ambulantní léčby mohou, ale také nemusí užívat.

Nikdo to neřešil

„Tak to bylo i u Barbory Orlové, která nebrala léky, jak měla, a nikdo to neřešil, nikdo ji nesháněl. Problém je však také ve zdravotních pojišťovnách, které nechtějí proplácet lékařům injekce v rámci depotní léčby," přibližuje problematiku Kamil Vejvoda.

Barbora Orlová i přes své odvolání skončila v detenční léčebně. Po čase bude pro prodloužení léčby potřebovat nový lékařský posudek.

„Doufám, že se zase nestane, že jediný lékař napíše, že už je stabilizovaná a že nic nebrání tomu, aby se dál léčila ambulantně. Toho se bojím, protože si nedovedu představit, že by se opět dostala mezi lidi. V léčebně, kde je neustále pod léky a pod dohledem, samozřejmě agresivní nebude. Nemůže být. Ale co venku? Obrovský problém je navíc v tom, že se to netýká jenom jí, ale i dalších podobně psychicky nemocných, o kterých zatím nikdo neví, protože dosud nic nespáchali, anebo se to nedostalo do všeobecného povědomí," konstatuje Vejvoda.

Podle otce, který před rokem přišel o jediného syna, změny, které by poskytly veřejnosti větší bezpečí před agresivními psychiatrickými pacienty, dělat lze. „Pokud však k nim bude dostatek vůle na odpovědných místech. Obecně jsou dnes i slušní a bezproblémoví lidé monitorováni prakticky všude na ulicích, na úřadech, v obchodech, třeba i v práci a nikdo se nad tím nepozastavuje, nikdo není nařčen z omezování osobních práv. Není přece možné, aby se v situaci, kdy jde přímo o zdraví a o život, neudělalo vůbec nic," dodal Kamil Vejvoda.