Rekonstrukce povrchů v rušné žďárské ulici se neobejde bez úplné uzavírky

Omezení provozu ve Strojírenské ulici avizuje žďárská radnice. Se zdržením budou muset počítat lidé, kteří míří na finanční úřad, k soudu, na úřad práce, do Penny Marketu nebo jezdí do práce do Žďasu. „Půjde tam o obnovu povrchů. Rekonstrukce proběhne od poloviny března do poloviny dubna,“ informoval první muž žďárské radnice Martin Mrkos.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Ondřej Littera

Obnova povrchů tamní komunikace bude rozdělena do několika na sebe navazujících etap. „Rekonstrukce se uskuteční ve třech úsecích. První dva úseky se dotknou opravy komunikace v blízkosti Žďasu. První část je od bývalého učiliště Žďasu, kde je dnes odloučené pracoviště střední průmyslové školy, až po začátek parkoviště strojírenské firmy,“ popsal Martin Mrkos s tím, že obnova povrchů komunikace v této části se už realizuje. Strážníci překvapili hosty ve žďárské restauraci. Hned dvakrát za sebou Přečíst článek › Od 22. března do 11. dubna bude část silnice dlážděna žulovými kostkami. „Druhý úsek začíná parkovištěm Žďasu a končí pod železničním mostem před vjezdem do areálu strojíren. Dodavatel stavby předpokládá omezení provozu ve dnech 6. a 7. dubna a v období 12. a 13. dubna tam plánuje úplnou uzavírku,“ vyjádřil se mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. Úplná uzavírka S omezením v prvních dvou jmenovaných úsecích musí počítat pouze zaměstnanci a návštěvníci strojírenské společnosti Žďas. Širší veřejnosti se dotkne poslední etapa plánovaných oprav povrchů silnice ve Strojírenské ulici. „Je to komunikace ve vlastnictví města. Jde o úsek od odbočky k finančnímu úřadu až po křižovatku Strojírenské a Barákovy ulice, čili po odbočku k Penny Marketu. Omezení na této komunikaci bude nejprve jen částečné, po něm ale bude následovat úplná uzavírka,“ řekl Martin Mrkos. Částečné uzavření provozu v tomto úseku se uskuteční v době od 22. března do 13. dubna. „Dělníci tam budou v padesátimetrových úsecích postupně frézovat povrch silnice a opravovat obruby. Provoz bude řízen semafory s intervalem jedna až dvě minuty. V jednu chvíli budou dělníci pracovat pouze na jednom úseku označeném semafory,“ upřesnil Matěj Papáček. Kam v lockdownu: obří sochy na Žďársku lákají především rodiny s dětmi Přečíst článek › Úplná uzavírka ulice kvůli pokládce nového asfaltového povrchu potrvá tři dny. „Zatím je plánována na 17. až 19. dubna, což je sobota, neděle a pondělí. V případě nepříznivého počasí je v plánu záložní termín, a to od 24. do 26. dubna,“ avizoval žďárský starosta. Obnova povrchů komunikace nebude hrazena z městské pokladny. „Podařilo se nám vyjednat se Správou železnic tuto opravu jako kompenzaci za to, železnice používala ulici Strojírenskou při rekonstrukci železniční tratě, kdy silnice byla poměrně hodně zatěžována těžkou nákladní dopravou,“ vysvětlil finanční zdroj Martin Mrkos.

Investujte do svého zdraví. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu