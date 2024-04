Rekonstrukce a přístavba městské knihovny ve Velkém Meziříčí může začít v květnu. Radní podepsali smlouvu se zhotovitelem. Práce vyjdou na 76 milionů korun.

Chystaná úprava současné knihovny ve Velkém Meziříčí. | Foto: UYO architekti

Stavební práce za přibližně 76 milionů korun včetně daně mají trvat dva roky.

Na podzim roku 2025 se má začít řešit i vybavení knihovny, to má být hotové do konce května 2026. Uvedl to oficiální web Velkého Meziříčí.

Budova knihovny se má rozšířit do zahrady a přibude v ní multifunkční sál pro společenské akce.

Cyklisté mohou v Poštovní v Meziříčí do protisměru, změní se i výjezd od náměstí

Změní se i samotná zahrada, kde vznikne další místo pro setkávání veřejnosti. “V neposlední řadě dostane celá knihovna nový vzhled," uvedla na webu města Martina Strnadová.