Tomu samozřejmě bude předcházet dialog města s podnikateli, přičemž výsledky této snahy se nedají očekávat hned. „Bude to dlouhodobá a systematická práce, kterou osobně odhaduji přibližně na pět až deset let,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos s tím, že věří, že výsledný dojem však bude stát za to a Žďár se připojí k městům, kde se již z veřejných prostor podařilo přemíru reklamních sdělení vytěsnit.

Změny se v budoucnu dočká kupříkladu také placená reklama na sloupech veřejného osvětlení, měla by postupně dostat jednotný ráz, rozměry a celkově vizuální podobu. Jinak by měly vypadat i typické reklamní tabule provozoven vysunuté do chodníků.

V souvislosti s plánovanou regulací reklamních sdělení na veřejném prostoru nebyl letos v rámci participativního rozpočtu schválen ani návrh projektu uvítacích cedulí pro návštěvníky Žďáru rozmístěných u hlavních příjezdových komunikací.