Ve Žďáře si chtějí posvítit na reklamu. Vadí jim takzvaný vizuální smog. Měla by ho nahradit vhodnější propagace. Zmizet mají křiklavě barevné plakáty i reklamní plachty či cedule. A proměnou by měl projít také venkovní vzhled místních provozoven.

Ve Žďáře se budou odstraňovat některé reklamního poutače. Ilustrační foto | Foto: Deník / Pavel Kopecký

„Už to měli udělat dávno, někdy to v ulicích Žďáru vypadá jako v cirkuse. Ani si nemyslím, že to ještě zabírá. Spíš to lidi vytáčí. Někdy méně znamená více,“ netajil se nevolí Pavel Svoboda ze Žďáru nad Sázavou.