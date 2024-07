Zuzana Musilová dnes 18:46

Konec starých motorových vlaků 810 na Vysočině. Míří do šrotu, na jejich místo přicházejí nové RegioFoxy – regionální Lišky. Cestující vozí na trati z Havlíčkova Brodu do Ždírce nad Doubravou nebo z Brodu do Telče.