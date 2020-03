ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Svaz obchodů a cestovního ruchu České republiky ve svém prohlášení k situaci v obchodech uvedl, že potravin i dalšího zboží je ve skladech obchodů dostatek.

„Naší prioritou je rychlá obsluha zákazníků, zboží doplňujeme tak, jak je to možné, především ale chceme zajistit co nejrychlejší odbavení zákazníků v prodejně,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky s tím že prosí zákazníky o klid a trpělivost. „Prodavačky a prodavači dělají vše, co je v jejich silách, řada z nich je ale doma s malými dětmi a tyto kapacity prostě chybí,“ dodal.

Vláda zavřela restaurace i obchody

Na mimořádném nočním zasedání vlády bylo rozhodnuto o uzavření obchodů s výjimkou prodeje potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a dalších. Zároveň jsou od 6. hodiny ranní uzavřeny všechny hospody, herny a kasina.

Zákaz provozu platí do 24. března 6. hodiny ranní a týká se i služeb jako jsou kadeřnické a kosmetické salony. Dodržování nařízení bude kontrolovat policie. Naopak restaurace, které nabízejí možnost odnést si jídlo s sebou nebo jej doručit domů, mohou být otevřeny.