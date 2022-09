Zbytečně netopit a nevětrat. Školy na Brodsku se chystají na energetickou krizi

Jak ve školách šetřit energií



* Zhasínat, vypínat počítače, zbytečně nesvítit

* Větrat krátce a intenzivně

* Snížit teplotu ve třídě o jeden stupeň, nepřetápět na chodbách a toaletách

* Snížit počet rychlovarných konvic v kancelářích

* Výměna svítidel za úsporná

* Změnit zdroje vytápění budov

* Praxe ve větších skupinách

* V nejhorším případě distanční výuka



Zdroj: školy

Některým středním školám a učilištím se prodraží výuka tam, kde jsou energie pro praxi nezbytné. S obavami proto hledí do budoucna ředitel Obchodní akademie a hotelové školy Havlíčkův Brod Jiří Forman. „Z cen energií máme strach. U nás ve škole máme pro praktickou výuku dva gastroprovozy a koncem září se chystáme otevřít nové gastrostudio vybavené moderní technologií,“ řekl ředitel Deníku. Jestli by ceny energií překročily únosnou mez, musela by škola podle Formana hledat cesty, jak se s tím vypořádat. „Vyučovat praxi ve větší skupině, omezit používání spotřebičů,“ nastínil ředitel určité možnosti. Dělal by to však jen nerad. „Měli jsme tu dva roky covid. To mělo na výuku tak negativní vliv, že následky sčítáme dodnes. Teď zas omezovat výuku kvůli energiím…,“ povzdechl si.

Tesař, zedník, instalatér, truhlář. To vyučuje Střední odborná škola Nové Město na Moravě. „Nemám chuť se už bavit na téma úspory energií. Ať vláda zestátní ČEZ,“ vzkázal ředitel Ivo Teplý. Jak dodal, škola se snaží šetřit už roky. „Zbytečně nesvítit. Na dílnách zhasínat, když odcházíme. To je pro nás samozřejmost, to nás nemusí nikdo učit,“ zdůraznil Teplý. Obory jako tesař, instalatér nebo truhlář se bez energií neobejdou. Spotřeba je vysoká, ale omezení výuky podle něj není na pořadu dne. „Nápad vyučovat ve větší skupině je nesmysl. Rušit praktickou výuku už vůbec ne,“ odmítl.

Obavy, že školy omezí praxi v učebních oborech, se ale bojí někteří rodiče. „Dva roky byl syn víc doma než ve škole. Nic se nenaučil, protože soustruh nemáme. Jestli zůstane doma zase kvůli elektřině a plynu, bude z kluka hlupák,“ postěžoval si Antonín Sibera z Havlíčkova Brodu.

Studentům a učňům to zatím vrásky nedělá. Zdeněk Šulc bydlí v Golčově Jeníkově a učí se opravářem zemědělských strojů v Čáslavi. „Ve škole nikdo nic neříkal. Myslím si, že je to jen poplach,“ je přesvědčený učeň.

Někteří vyčkávají

Ceny energií dělají těžkou hlavu vedení České zemědělské akademie Humpolec. Škola vyučuje nejen obory s maturitou, ale také učební obory jako opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů, farmář, instalatér nebo tesař. Podle ředitele Otakara Březiny počkají, jak se situace vyvine. „Máme u nás také výuku sváření a pochopitelně vnímáme, jak jdou ceny elektřiny a plynu výrazně nahoru. Zatím však nebudeme omezovat kvalitu výuky a uvidíme, co bude dál,“ dodal ředitel.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kraj Vysočina zatím nemá vysoutěžené a nakoupené dodávky energií pro příští rok. Všichni jsou tedy v nejistotě. Netuší, kolik budou příští rok za energie platit. Podle zkušeností ředitelů mohla škola za elektřinu a plyn ročně utratit dva miliony korun. Kraj ale počítá s tím, že ceny za energie budou násobně vyšší, než byly dosud.

Zámek ve Světlé musí žít, říkají noví majitelé manželé Marianovi

Problémy s cenami energií řeší i Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě. Vyučují zde jak maturitní obory, tak i učební obory instalatér, zedník, tesař nebo malíř. Jak ceny energií ovlivní studium a kvalitu výuky, to je podle ředitele školy Josefa Charamzy zatím předčasné. „Na to momentálně nedokážu odpovědět. Máme na Kraji poradu, tak snad budu příští týden moudřejší,“ vzkázal ředitel Charamza.

Kraj Vysočina ale podle hejtmana Vítězslava Schreka nemá starost jen o energetický provoz škol, učilišť, ale také o provoz nemocnic a mnoha dalších krajských organizací. „Zpracovali jsme manuál energetických úspor, kterým se organizace kraje mají řídit. Ale jsou situace, které kraj ovlivnit nemůže,“ konstatoval hejtman.