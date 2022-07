První úroda raných brambor už míří na pulty obchodů. To, co zákazníka, jako je například Jiří Štefánek z Havlíčkova Brodu, zajímá, je hlavně cena. „Nemám minimální plat, ale kupovat brambory za padesát korun kilo nechci. Ano, i takové ceny jsem viděl. A kvalita jim tedy neodpovídala,“ prohlásil.

Brambor bude dost. To si myslí Jaroslav Čepl, ředitel Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. „Není důvod, aby brambor bylo málo. I když rozhodne i druhá část vegetačního období, jestli úrodu neohrozí plísně,“ dodal ředitel Čepl. Podle jeho zkušeností se na kvalitě a množství brambor podepisuje hlavně počasí. „Srážek je zatím dost. Ale jsou nevyrovnané. Během měsíce je řadu dní sucho a najednou spadne vody tolik, že by to stačilo na měsíc. Jako to bylo třeba ve středu, navíc jsou srážky často lokální. Na některých místech je průtrž mračen, jinde neprší vůbec,“ vysvětlil Deníku.

Na ceně brambor se podle ředitele Čepla podepisuje několik věcí. „Do ceny se promítá zdražování energií a pohonných hmot. Záleží ale také na mezinárodní situaci,“ upřesnil.

Brambory na Vysočině

Výkupní cena brambor pro zemědělce 4 až 4,50 kilo

ZAS Lípa prodej ze dvora: 15 Kč/kg

Budkov Třebíč : 8 Kč/kg

Agrozdeva Brtnice: 8 Kč/kg

Lidl: 39,90 Kč/2kg

Košík. Cz: 89,90 Kč/5kg

Kaufland: 11,90 Kč/kg (akční omezená sleva, jinak 19,90)

Penny: 11,90 Kč/kg (akční omezená sleva, jinak 24,90)

Zdroj: Zemědělci a obchody

Brambory jsou často na jídelníčku většiny domácností, Vysočina je dokonce bramborami pověstná. I přesto však Česko není v pěstování brambor soběstačné. Pěstitelé nemohou ceny v obchodech ovlivnit. „Jestli chtějí zákazníci brambory za dobrou cenu, pak by měli udělat to, co podporujeme už dlouho. Najít si svého farmáře,“ zdůraznil Čepl.

Živnostník Milan Zavadil se ale výši cen brambor v obchodě nediví. „Obchodník musí zaplatit energie a ještě uživit prodavačky. Takže cena odpovídá,“ poznamenal.

Rané brambory prodává například Zemědělská akciová společnost Lípa na Havlíčkobrodsku. Buď přímo v areálu společnosti, nebo ve svém obchůdku, a to patnáct korun za kilo.

Zemědělské družstvo Budkov na Třebíčsku pěstovalo brambory na velkých lánech. Dneska se jim věnuje okrajově. „Ovlivnil to trh. Dříve jsme byli v bramborách soběstační. Dneska se k nám vozí odjinud, a to ovlivňuje výkupní ceny pro zemědělce,“ vysvětlil předseda Jaroslav Kyprý. Jak dodal, družstvo brambory prodává, cena je kolem osmi korun za kilo.

Podle informací předsedy Českého bramborářského svazu Josefa Králíčka je výkupní cena brambor pro zemědělce zhruba 4 až 4,50 za kilo. V obchodech se ale cena za kilo raných brambor pohybuje od dvaceti korun výše za kilo, záleží na typu obchodu.

Loni sklizeno na Vysočině: 32,29 tuny brambor na hektar

Zdroj: Český bramborářský svaz a zemědělci

Za stejnou cenu jako v Budkově - osm korun za kilo - mohou zájemci nakoupit konzumní brambory v sídle zemědělské společnosti Agrozdeva Brtnice na Jihlavsku. „Naše firma se zabývá výrobou a obchodem konzumními a sadbovými bramborami zejména z vlastní produkce na polích v oblasti Vysočiny,“ zdůraznil za vedení společnosti Zdeněk Vachovec..

Podle statistických údajů činí osázená plocha brambor v Česku asi 22 824 hektarů. Na Vysočině je to 7 662 hektarů.