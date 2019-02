Žďár nad Sázavou - Hlavně přijít včas. To je základní pravidlo při všech typech rakovinového onemocnění. V tomto smyslu zdravotníci i lékaři včera a ve čtvrtek apelovali na lidi na žďárském náměstí Republiky prostřednictvím putovní výstavy s názvem Každý je svého štěstí strůjcem. A obyvatelé Žďáru o problematiku měli zájem.

Děti si na žďárském náměstí mimo jiné mohly prostřednictvím různých aktivit vyzkoušet svoje fyzické i smyslové dovednosti, za svoje výkony i vědomosti byly odměněny. | Foto: Deník/Lenka Mašová

„První den přišlo na vyšetření kůže 127 lidí, změřit cholesterol si nechalo 172 zájemců, ostatními měřeními prošlo 174 lidí," uvedl za organizátory Luděk Říha ze společnosti Arcadia Praha, která výstavu Ligy proti rakovině Praha organizátorsky zajišťuje. Dodal, že výstavu ve čtvrtek vidělo 895 dospělých a 207 dětí, což se dá klasifikovat jako velký zájem. Podobný zájem byl o stany na náměstí Republiky i včera.

„Žďár je čtvrtým z měst v letošním turné a zatím s největším zájmem veřejnosti," dodal Luděk Říha s tím, že průběžná denní návštěvnost výstavy se obvykle pohybuje mezi sedmi až osmi stovkami lidí denně, zatímco ve Žďáře žlutým stanem Ligy proti rakovině prošlo jedenáct stovek zájemců.

Leckdy si na náměstí prohlíželi obří průchozí maketu tlustého střeva s popisky celé rodiny. „Naše děti už ví, co je rakovina, protože dědeček loni na rakovinu plic zemřel. A také si pamatují, jak nechtěl jít k lékaři, protože se bál, co mu řekne. Když se nakonec odhodlal, bylo už pro něj pozdě," prohlásila Jana Smetanová ze Žďáru nad Sázavou, která byla včera odpoledne na náměstí se svými dvěma desetiletými dětmi.

„Osvěta, kterou tady dělají, se mi líbí, protože se při ní děti formou her dozví, jak vlastně funguje lidské tělo, co mu škodí a co mu prospívá. Škoda, že si to více neuvědomují i dospělí," dodala mladá žena.

Nejmenší návštěvníci výstavy měli možnost vyzkoušet si různé přístroje, ale zjistili také, jak je namáhavé dělat dřepy ve vestě se zátěží, kterou na sobě obrazně nosí obézní lidé. „Smyslem projektu je netradiční formou, tedy i humornou, k čemuž například přispívají kreslené vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy či Miroslava Bartáka, informovat veřejnost o problematice onkologických onemocnění s důrazem na prevenci. Když si nejsem něčím ohledně svého zdraví jist, tak se zeptám lékaře. A čím později se ho zeptám, tím hůře může být pro mě, pokud by se o rakovinu skutečně jednalo," řekl Říha.

Ačkoliv letos byla osvěta šestého ročníku putovní výstavy primárně zaměřena na karcinom tlustého střeva, v pozadí nezůstal ani melanom, zhoubná forma rakoviny kůže, nezřídka vznikající z nadměrného slunění.

„Dermatolog v mobilní vyšetřovně prohlédne zájemce kompletně celého, protože ten za ním může třeba přijít s podezřelou pihou na ruce, ale už nevidí, že se mu nějaká další objevila třeba na zádech, kam si nedohlédne. Ve Žďáře se sice první den nic podezřelého neobjevilo, ale začátkem týdne v Kolíně dermatoložka v šesti případech zjistila závažný problém. Takový člověk pak musí neprodleně navštívit svého lékaře, ať už v souvislosti s chirurgickým zákrokem, anebo další následnou léčbou," dodal pro Deník Luděk Říha.