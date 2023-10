Kavárny, restaurace žádná. Hlasujte, kam v centru Nového Města chodíte nejradši

/ANKETA/ Kavárenský ráj, ale bez místa, kam by si člověk mohl zajít na oběd. Tak hodnotí obyvatelé centrum Nového Města na Moravě. Na Vratislavově náměstí totiž stačí udělat jen pár kroků, aby člověk postupně obešel rovnou sedm kaváren či cukráren. Za to klasickou restauraci by zájemce v okolí hledal marně. Podle návštěvníků i majitelů podniků je taková situace dlouhodobě neúnosná.

Hlasujte v anketě, kam v Novém Městě na Moravě chodíte nejradši | Video: Deník/Jiří Kašpárek