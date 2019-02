Nové Město na Moravě – Oblíbenou hromadu sněhu v centru Nového Města na Moravě, která byla zdrojem dětských zimních radovánek, letos na Vratislavově náměstí nespatříte. Radnice se rozhodla ji tento rok už nenavozit.

„Bohužel tam vloni jedno dítě spadlo a rodiče si stěžovali. Sice se mu nic vážného nestalo, ale rodiče to přesto považovali za vinu města. My ale bohužel nejsme schopni zajistit, aby se nikomu nic nestalo, proto jsme se rozhodli, že letos hromada sněhu na klouzání na náměstí nebude,“ vysvětlil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Mnozí rodiče brali iniciativu města naopak jako velké plus. „Přijde mi to škoda, že tam tentokrát hromada nebude. Nejsme sice z Nového Města, ale dvakrát jsme tam byli u známých, když kopec zrovna na náměstí byl, a děti si to báječně užily. Od města je to super nápad, škoda že něco podobného není u nás. Je ale samozřejmě jasné, že si pak na takové atrakci musí rodiče na svého potomka dohlížet. Radnice tam nemůže posadit dozorce a přistavit sanitku,“ sdělila svůj názor Jana Nedělková ze Žďáru nad Sázavou.

Město se pokusilo letošní nedostatek dětem alespoň trochu vynahradit. „Nechali jsme malou hromádku sněhu u kapličky, aby se děti mohly alespoň koulovat,“ řekl starosta.