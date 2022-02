Radňovický most se dočká rekonstrukce, na řidiče čeká zdržení

/FOTO/ Most u Radňovic na Žďársku čeká rekonstrukce. Stavba převádí silnici první třídy I/19 přes Slavkovický potok. Most pochází z padesátých let, k jeho rozšíření došlo v letech sedmdesátých. V současné době už nesplňuje bezpečnostní požadavky.

Nynější parametry mostu neodpovídají kritériím pro bezpečný a plynulý provoz. | Foto: Poskytlo Ředitelství silnic a dálnic ČR

Nynější parametry mostu neodpovídají kritériím pro bezpečný a plynulý provoz. „Problém je u stávajících křídel mostu. Jsou krátká a dochází k sesuvu svahových kuželů, které jsou příkré. Každé křídlo prodloužíme o zhruba dva metry. Na bocích mostu provedou stavaři nové čelné zídky. Most dostane i nové vozovkové příslušenství," uvedl Martin Buček z komunikačního odděleni Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Oprava mostu je plánována ve dvou etapách po polovinách. „Pracovní polovina bude uzavřena a provoz v místě stavby řízen kyvadlově průjezdnou polovinou vozovky, délka opravy mostu je odhadována na čtyři měsíce," informoval. Buček. Stavba bude zahájena s ohledem na průběh řízení a klimatické podmínky, tedy přibližně v první polovině druhého čtvrtletí letošního roku. Nyní jsou vyhodnocovány nabídky z výběrového řízení, do kterého se přihlásilo pět zájemců.