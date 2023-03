Radňovická zatáčka. Pojem, který není zkušeným řidičům cizí. Za poslední roky v zatáčce a její blízkosti havarovaly desítky aut. Nebezpečný půlkruh na silnici I/19 spojuje dvě největší žďárská města. Pokud se chce člověk dostat ze Žďáru nad Sázavou do Nového Města na Moravě, musí jet přes Radňovice. A kvůli husté dopravě v obci nyní plánují obchvat, který by měl odlehčit místním i řidičům.

Radňovická zatáčka. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Dvakrát denně zatáčkou a Radňovicemi projíždí Eva Plíšková. Bydlí totiž ve Žďáru a pracuje v Novém Městě. „Se zatáčkou jsem problém neměla za žádného počasí. Už ji znám z obou směrů. Zároveň vím, že pro neznalé, divoké či méně zručné řidiče to komplikace je. Obchvatem bych to osobně neřešila. Ale důležité je to kvůli samotným Radňovičákům. Těm vesnicí projíždí kolona,“ popsala řidička.

V obci kritické místo i obchvat řeší už několik let. Starosta Josef Dvořák tím strávil osm let. Nyní podle něj došlo k největšímu posunu. „Jsme sice v projektové fázi, ale současná studie je nejpodrobnější. A zároveň jsme za poslední dva týdny měli hned několik schůzek s Ředitelstvím silnic a dálnic,“ řekl Deníku starosta třísethlavé obce. Současná varianta řeší kompletní obchvat Radňovic. „Řešíme už finanční stránku. Když to vyjde, budeme na tom pracovat. Mám informace, že by to vyjít mělo,“ předeslal optimisticky Dvořák.

Tři obce ze Žďárska čeká volební reparát. Lidé vyrazí k urnám o víkendu

Zároveň však přiznal, že obchvat s sebou automaticky nenese samá pozitiva. „Každá mince má dvě strany. Podaří se nám z obce dostat hluk a nebezpečnou dopravu. Což je základ, kvůli kterému to děláme. Jenže to přinese i negativa. Například se zhorší dopravní obslužnost. A prodloužil by se dojezd do Žďáru i do Nového Města,“ zhodnotil výhody a nevýhody Dvořák. Sám uznal, že pro něj výhody převyšují. „I proto jsem do něj investoval tolik času. Za mě budou ty změny příznivější,“ dodal starosta.

Řidič: Zatáčka za to nemůže, to lidi

Fanouškem obchvatu není naopak řidič z povolání Richard Děda. „Na Žďársku by se za mě měla spíš rozvíjet silnice mezi obcemi Dolní Rožínka a Křídla. Radňovická zatáčka je řešená dobře, obchvat by asi ani potřeba nebyl. Nemůže za to, že lidé neumí jezdit po mokré vozovce. Naposledy jsem tam nehodu potkal na konci loňského roku,“ uvedl Richard Děda, který místem několikrát týdně jezdí v autě i v kamionu.

Už letos má v plánu Ředitelství silnic a dálnic dát na část silnice I/19 poblíž Radňovic protismykovou pokrývku. Ta má pomoci větší bezpečnosti i přímo v Radňovické zatáčce. Před tím Ředitelství vyhlásí výběrové řízení.