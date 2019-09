Žďárská radnice jich nyní nabízí celkem pět, a to o velikosti od 630 do 1600 metrů čtverečních. Stavebníci však musí také splnit podmínku týkající se trvalého bydliště ve Žďáře.

„Vlastník nemovitosti musí mít po dobu alespoň deseti let trvalé bydliště ve Žďáře. Dojde-li k porušení této podmínky, může mu být udělena pokuta,“ přiblížil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Město tím chce zamezit spekulativním investicím a zároveň i stabilizovat počet obyvatel města, který v posledních letech nezadržitelně klesá. Nicméně i proto, že stavebních parcel není ve Žďáře tolik, kolik by jich lidé chtěli, a navíc tyto pozemky nejsou z nejlevnějších, řada zájemců o vlastní bydlení volí podstatně lacinější parcely či již hotové domy v blízkých vesnicích, a to i za cenu denního dojíždění do zaměstnání.

Minimální cena za metr čtvereční zasíťovaného stavebního pozemku v Barvířské ulici byla stanovena na dva tisíce korun včetně DPH. Pokud bude mít o některou parcelu zájem více lidí, na 7. až 11. října město plánuje elektronickou aukci, kde zvítězí vyšší nabídka.