Žďársko – Téměř pěti desítek nových stavebních parcel se dočkají zájemci o bydlení ve čtyřech obcích v okrese Žďár nad Sázavou. S přípravou lokalit pro rodinné domy začali už v Rožné nebo ve Ždánicích na Bystřicku.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky přispělo na budování technické infrastruktury dvaceti samosprávám v kraji Vysočina. V celé zemi se dělilo zhruba osmatřicet milionů korun státní dotace. Na Vysočinu směřuje necelých devět milionů, na jednu bytovou jednotku připadá padesát tisíc. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu ministerstva pro místní rozvoj.

Kolaudace do tří let

„V současné době zahajujeme zasíťování pozemků v lokalitěBorovičky ve Zlatkově, což je místní část Rožné. Celkem vybudujeme deset nových parcel,“ potvrdil Deníku starosta Rožné Libor Pokorný. Díky státní dotaci obdržela obec půl milionu korun, zbývající sumu ve výši pěti milionů korun doplatí z obecního rozpočtu.

Podle Pokorného by měly být parcely o výměře od 955 do 2 115 metrů čtverečních hotovy do konce roku a ještě letos by je také chtěli už prodávat zájemcům. Ukončení veškerých činností spojených s novými stavebními pozemky ve Zlatkově je naplánováno na přespříští rok.

„Co se týká ceny, za kterou budeme parcely prodávat, ta činí 325 korun za metr čtvereční. Pokud se kupujícímu podaří dům zkolaudovat do tří let od zahájení stavby, vrátíme mu z kupní ceny pozemku za každý metr čtvereční pětatřicet korun,“ dodal Pokorný s tím, že zájemce o pozemky už mají. Jde o tři vážné kupce, dalších pět se na možnosti koupě dotazovalo.

Desítku prodaných parcel a jednu v jednání hlásí z obce Ždánice nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Zasíťované pozemky by podle tamního starosty Františka Skalníka měly být novým vlastníkům, ve většině případů lidem z okresu Žďár nad Sázavou, k dispozici v červenci tohoto roku, včetně přístupové komunikace a chodníků pak zřejmě v září či v říjnu.

Prodáno deset míst

„V obci vzniká patnáct nových parcel, na dvanáct z nich jsme získali dotaci od státu. Akce vyjde řádově na osm milionů korun,“ řekl ždánický starosta František Skalník. Pozemky jsou tam k mání za čtyři sta korun za metr čtvereční.

Minimálně deset nových parcel přibude s podporou státu rovněž v Hodíškově ačtrnáct v Obyčtově.

Ceny parcel stoupají s velikostí sídla. Na Klafaru ve Žďáře nad Sázavou se metr čtvereční prodával i za 2000 korun. „To je ale spíš výjimka, ceny se většinou pohybují mezi tisíci až patnácti sty korunami za metr čtvereční. Parcely prodáváme prostřednictvím aukce. Existuje nějaká vyvolávací cena, která se odvíjí od polohy parcely, třeba v klidné části, s výhledem na město a podobně. Pak už záleží na počtu zájemců, a jak vysoko jsou ochotni jít,“ vysvětlila žďárská starostka Dagmar Zvěřinová. Příští rok by mělo být v lokalitě Klafar nachystáno asi pětadvacet parcel.

S pracemi na pozemcích odstartovali i v dalších městech kraje Vysočina. Novou lokalitu pro stavbu rodinných domů začali připravovat například v Ledči nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Podle místostarosty Jaroslava Doležala město do parcel neinvestovalo řadu let.

„Ledeč se vylidňovala. Lidé stavěli ve vesnicích okolo,“ řekl Doležal. Letos v lednu bydlelo v Ledči podle statistiky kolem 5600 lidí, od roku 2004 jejich počet poklesl o více než 400. Na sítě pro prvních 18 parcel dostala Ledeč od státu 900 tisíc korun, celkem bude příprava těchto pozemků stát zhruba jedenáct milionů. Parcely mají být hotovy na podzim, město bude stavebníkům prodávat metr čtvereční asi za 600 korun. První zájemci se už hlásí.

Sousední Světlá nad Sázavou začíná chystat lokalitu pro sedmadvacet rodinných domů. Město už stavebníkům nabídlo první část parcel; dotaci dostalo na infrastrukturu pro domy s patnácti byty. V Jakubově u Moravských Budějovic v okrese Třebíč budou s podporou státu připraveny parcely pro čtrnáct domků. V obci se zhruba 600 obyvateli stojí metr čtvereční 120 korun. „Zájem je velký, prodáváme hlavně místním občanům, mladým rodinám,“ řekl starosta Miroslav Kabelka. Stejně jako většina sídel v kraji, i Jakubov na parcely doplácí z obecního rozpočtu. Podle starosty na tom obec později vydělá, například proto, že přibudou děti ve škole a ve školce a obec na školy nebude muset doplácet. „Teď jsme pod stavem,“ vysvětlil Kabelka. Ve stejné době před rokem dostaly radnice v kraji od státu peníze na parcely na více než 300 bytů. Tehdy ale ministerstvo na tento účel rozdalo v Česku skoro trojnásobnou částku.