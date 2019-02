„Návrh budeme prezentovat veřejnosti, očekáváme tedy ještě diskuzi ze strany občanů,“ nechal se slyšet velkomeziříčský starosta.

Odhad nákladů se pohybuje okolo sedmdesáti až osmdesáti milionů korun. Město má ovšem šanci získat část peněz z Regionálního operačního programu.

„Je to příležitost, jak získat prostředky na rekonstrukci, o které se mluví již deset let. Tímto způsobem bychom mohli dostat až třicet milionů korun,“ sdělil František Bradáč.

Plány může městu zkomplikovat ještě stav vodovodu a kanalizací.

„Budeme jednat s Vodárenskou akciovou společností. Mělo by padnout konečné řešení, jak to s inženýrskými sítěmi bude. Pokud by sítě vyžadovaly výraznější zásah, mohlo by to plánovanou akci výrazně prodražit,“ uvedl František Bradáč.

Případná realizace také závisí na úspěchu či neúspěchu města v již zmíněném programu. To by mělo být jasné již na podzim tohoto roku.

„Pokud město peníze opravdu získá, příští rok by se mohlo začít s opravou inženýrských sítí, rok nato by se dokončila zbylá část rekonstrukce,“ nastínil možný postup starosta Meziříčí František Bradáč .