Vysočina – Pro někoho způsob seberealizace a zviditelnění, a také možnost vtisknou svůj „podpis“ na veřejné místo, pro většinu ostatních vandalství a odsouzeníhodné poškozování majetku. Řeč je o sprejerství, se kterým se více či méně často setkává snad každé město na Vysočině. Na odstraňování graffiti jdou z obecních rozpočtů často desetitisíce korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

„Nemám tyhle vandaly rád. A nemusí jít jen o tak významnou památku, jako je třeba Karlův most, jejich řádění dokáže zohyzdit cokoliv. I když je pravda, že sem tam má některý z těchto „zneuznaných umělců“ opravdu talent. Ale většina z nich jen obyčejně čmárá. Rozhodně se to nedá nazvat uměním, je to vandalství. A měly by za to být tvrdší tresty,“ sdělil svůj nekompromisní názor Jan Kučera ze Žďáru nad Sázavou.